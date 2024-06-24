https://ria.ru/20240624/ukraina-1955091096.html

На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу

На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу - РИА Новости, 24.06.2024

На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу

Проект постановления о переименовании 83 населенных пунктов на Украине, названия которых не соответствуют "стандартам украинского языка", зарегистрировали на... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:47

2024-06-24T15:47

2024-06-24T15:47

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Проект постановления о переименовании 83 населенных пунктов на Украине, названия которых не соответствуют "стандартам украинского языка", зарегистрировали на сайте Верховной рады. "Переименование географических объектов, связанное с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизацию топонимии" и со стандартами государственного языка", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту, опубликованном на сайте Рады. Законопроектом предлагается переименовать один город, десять поселков и 72 села, чтобы их названия соответствовали нормам украинского языка. Например, село Победа предлагают переименовать в Перемогу, а Муравейник – в Мурашкин. Депутаты Верховной рады 18 июня предложили переименовать около 500 населенных пунктов Украины, чтобы "избавиться от имперского наследия" в рамках декоммунизации, заявил ранее украинский парламентарий Роман Лозинский. По его словам, с украинской карты исчезнут города Павлоград, Ватутино и Южное. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время украинские власти борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953825886.html

https://ria.ru/20231128/krym-1912341143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, павлоград, верховная рада украины