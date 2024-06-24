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На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955091096.html
На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу
На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу - РИА Новости, 24.06.2024
На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу
Проект постановления о переименовании 83 населенных пунктов на Украине, названия которых не соответствуют "стандартам украинского языка", зарегистрировали на... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:47
2024-06-24T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Проект постановления о переименовании 83 населенных пунктов на Украине, названия которых не соответствуют "стандартам украинского языка", зарегистрировали на сайте Верховной рады. "Переименование географических объектов, связанное с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизацию топонимии" и со стандартами государственного языка", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту, опубликованном на сайте Рады. Законопроектом предлагается переименовать один город, десять поселков и 72 села, чтобы их названия соответствовали нормам украинского языка. Например, село Победа предлагают переименовать в Перемогу, а Муравейник – в Мурашкин. Депутаты Верховной рады 18 июня предложили переименовать около 500 населенных пунктов Украины, чтобы "избавиться от имперского наследия" в рамках декоммунизации, заявил ранее украинский парламентарий Роман Лозинский. По его словам, с украинской карты исчезнут города Павлоград, Ватутино и Южное. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время украинские власти борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953825886.html
https://ria.ru/20231128/krym-1912341143.html
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в мире, украина, россия, павлоград, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Павлоград, Верховная Рада Украины
На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу

В Раде зарегистрировали проект о переименовании 83 населенных пунктов на Украине

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Проект постановления о переименовании 83 населенных пунктов на Украине, названия которых не соответствуют "стандартам украинского языка", зарегистрировали на сайте Верховной рады.
"Переименование географических объектов, связанное с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизацию топонимии" и со стандартами государственного языка", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту, опубликованном на сайте Рады.
Украина - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
На Украине планируют переименовать около 500 населенных пунктов
18 июня, 22:38
Законопроектом предлагается переименовать один город, десять поселков и 72 села, чтобы их названия соответствовали нормам украинского языка. Например, село Победа предлагают переименовать в Перемогу, а Муравейник – в Мурашкин.
Депутаты Верховной рады 18 июня предложили переименовать около 500 населенных пунктов Украины, чтобы "избавиться от имперского наследия" в рамках декоммунизации, заявил ранее украинский парламентарий Роман Лозинский. По его словам, с украинской карты исчезнут города Павлоград, Ватутино и Южное.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время украинские власти борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Киеве предложили переименовать города в Крыму
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПавлоградВерховная Рада Украины
 
 
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