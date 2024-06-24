https://ria.ru/20240624/ukraina-1955066301.html

В США сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю

В США сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024

В США сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю

Ударом по Севастополю американскими ракетами ATACMS Киев эскалирует конфликт, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди —... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:33

2024-06-24T14:33

2024-06-24T14:33

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ударом по Севастополю американскими ракетами ATACMS Киев эскалирует конфликт, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. "Очередная безрассудная эскалация со стороны американской марионетки Украины", — говорится в публикации. Он отметил, что Россия "привлечет США к ответственности" за удар кассетными боеприпасами по мирным жителям.ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html

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в мире, вооруженные силы украины, сша, киев