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Мирные предложения России по Украине остаются в силе, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955023235.html
Мирные предложения России по Украине остаются в силе, заявил Песков
Мирные предложения России по Украине остаются в силе, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2024
Мирные предложения России по Украине остаются в силе, заявил Песков
Мирные предложения России по урегулированию украинского вопроса остаются в силе, временные рамки озвучены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:24
2024-06-24T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
россия
ханой
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мирные предложения России по урегулированию украинского вопроса остаются в силе, временные рамки озвучены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, президент сам отвечал на такой вопрос, если вы помните, он отвечал на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки", - сказал Песков журналистам на вопрос, остаются ли мирные предложения по Украине, учитывая произошедший 23 июня теракт в Севастополе. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
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в мире, севастополь, россия, ханой, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, Россия, Ханой, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Мирные предложения России по Украине остаются в силе, заявил Песков

Песков: мирные предложения по Украине остаются в силе, временные рамки озвучены

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале для переговоров
Флаги России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мирные предложения России по урегулированию украинского вопроса остаются в силе, временные рамки озвучены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, президент сам отвечал на такой вопрос, если вы помните, он отвечал на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки", - сказал Песков журналистам на вопрос, остаются ли мирные предложения по Украине, учитывая произошедший 23 июня теракт в Севастополе.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Вчера, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСевастопольРоссияХанойДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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