https://ria.ru/20240624/ukraina-1954966067.html

В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России

В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России - РИА Новости, 24.06.2024

В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первые финансы из доходов от активов РФ на помощь Киеву должны поступить на следующей неделе. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:28

2024-06-24T09:28

2024-06-24T09:44

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первые финансы из доходов от активов РФ на помощь Киеву должны поступить на следующей неделе."У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев… Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды.. У нас есть решение, мы представим его сегодня", - сказал он перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран сообщества.Он добавил, что рассчитывает, что данное решение не будет заблокировано, как ряд других, касающихся финансирования военной помощи Киеву.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

украина

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евросоюз, санкции в отношении россии, украина