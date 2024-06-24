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В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России - РИА Новости, 24.06.2024
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09:28 24.06.2024 (обновлено: 09:44 24.06.2024) дополняется ...
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В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России
В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России - РИА Новости, 24.06.2024
В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первые финансы из доходов от активов РФ на помощь Киеву должны поступить на следующей неделе. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:28
2024-06-24T09:44
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первые финансы из доходов от активов РФ на помощь Киеву должны поступить на следующей неделе."У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев… Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды.. У нас есть решение, мы представим его сегодня", - сказал он перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран сообщества.Он добавил, что рассчитывает, что данное решение не будет заблокировано, как ряд других, касающихся финансирования военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, украина
Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина
В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России

Боррель: первые финансы на помощь Киеву должны поступить на следующей неделе

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первые финансы из доходов от активов РФ на помощь Киеву должны поступить на следующей неделе.
«
"У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев… Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды.. У нас есть решение, мы представим его сегодня", - сказал он перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран сообщества.
Он добавил, что рассчитывает, что данное решение не будет заблокировано, как ряд других, касающихся финансирования военной помощи Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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