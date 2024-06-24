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Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей - РИА Новости, 24.06.2024
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18:05 24.06.2024 (обновлено: 20:36 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/udostovrenie-1955132692.html
Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей
Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей - РИА Новости, 24.06.2024
Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей
Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей как на бумажном носителе, так и в электронном виде, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:05
2024-06-24T20:36
общество
россия
михаил мишустин
инна святенко
совет федерации рф
социальный навигатор
год семьи
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей как на бумажном носителе, так и в электронном виде, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.С таким предложением выступила зампредседателя верхней палаты парламента Инна Святенко."Мне постоянно задают один и тот же вопрос: что, путешествуя с детьми или переезжая на новое место жительства, не могут воспользоваться статусом многодетных в другом регионе. Прошу правительство утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца, позволяющее подтвердить статус и воспользоваться мерами социальной поддержки в любой точке России", — сказала она.Сенатор также попросила предусмотреть возможность использования документа в электронном виде.Мишустин согласился с этой инициативой, отметив, что такой документ можно будет предъявлять как в повседневной жизни, так и в соцорганизациях.
https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html
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общество, россия, михаил мишустин, инна святенко, совет федерации рф, социальный навигатор, год семьи
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Инна Святенко, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, Год семьи

Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей

© Depositphotos.com / KruchenkovaМногодетная семья в парке
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Depositphotos.com / Kruchenkova
Многодетная семья в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей как на бумажном носителе, так и в электронном виде, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.
С таким предложением выступила зампредседателя верхней палаты парламента Инна Святенко.
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"Мне постоянно задают один и тот же вопрос: что, путешествуя с детьми или переезжая на новое место жительства, не могут воспользоваться статусом многодетных в другом регионе. Прошу правительство утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца, позволяющее подтвердить статус и воспользоваться мерами социальной поддержки в любой точке России", — сказала она.
Сенатор также попросила предусмотреть возможность использования документа в электронном виде.
Мишустин согласился с этой инициативой, отметив, что такой документ можно будет предъявлять как в повседневной жизни, так и в соцорганизациях.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинИнна СвятенкоСовет Федерации РФСоциальный навигаторГод семьи
 
 
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