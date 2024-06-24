https://ria.ru/20240624/udostovrenie-1955132692.html

Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей

Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей - РИА Новости, 24.06.2024

Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей

Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей как на бумажном носителе, так и в электронном виде, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:05

2024-06-24T18:05

2024-06-24T20:36

общество

россия

михаил мишустин

инна святенко

совет федерации рф

социальный навигатор

год семьи

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей как на бумажном носителе, так и в электронном виде, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.С таким предложением выступила зампредседателя верхней палаты парламента Инна Святенко."Мне постоянно задают один и тот же вопрос: что, путешествуя с детьми или переезжая на новое место жительства, не могут воспользоваться статусом многодетных в другом регионе. Прошу правительство утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца, позволяющее подтвердить статус и воспользоваться мерами социальной поддержки в любой точке России", — сказала она.Сенатор также попросила предусмотреть возможность использования документа в электронном виде.Мишустин согласился с этой инициативой, отметив, что такой документ можно будет предъявлять как в повседневной жизни, так и в соцорганизациях.

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общество, россия, михаил мишустин, инна святенко, совет федерации рф, социальный навигатор, год семьи