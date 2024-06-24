https://ria.ru/20240624/udar-1955183393.html

В Пентагоне заявили, что Украина сама решает, куда наносить удары

В Пентагоне заявили, что Украина сама решает, куда наносить удары - РИА Новости, 24.06.2024

В Пентагоне заявили, что Украина сама решает, куда наносить удары

В Пентагоне на фоне заявлений властей РФ о причастности США к теракту в Севастополе утверждают, что Украина сама решает, где наносить удары, передает агентство... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:13

2024-06-24T22:13

2024-06-24T22:13

специальная военная операция на украине

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украина

сергей лавров

сергей алейник

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Пентагоне на фоне заявлений властей РФ о причастности США к теракту в Севастополе утверждают, что Украина сама решает, где наносить удары, передает агентство Рейтер. "Украина сама принимает решения касательно целей и проводит свои собственные военные операции", - приводит агентство слова представителя Пентагона Чарльза Дица. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/nebenzya-1955181155.html

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