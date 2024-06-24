https://ria.ru/20240624/udar-1955097422.html

"Основной удар": в Раде испугались российской тактики

"Основной удар": в Раде испугались российской тактики - РИА Новости, 24.06.2024

"Основной удар": в Раде испугались российской тактики

Россия заставляет ВСУ растягивать войска по всему фронту, чтобы найти слабое место и нанести основной удар, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко эфире... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:11

2024-06-24T16:11

2024-06-24T17:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия заставляет ВСУ растягивать войска по всему фронту, чтобы найти слабое место и нанести основной удар, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко эфире "Радио НВ"."Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар", — сказал он.Как утверждает Костенко, Россия начала применять такую тактику, понимая, что у Украины слабый мобилизационный потенциал и нехватка резервов. Все это, по его словам, не позволяет ВСУ обеспечивать оборону на всех участках фронта.По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.

https://ria.ru/20240624/nato-1955077359.html

https://ria.ru/20240624/vsu-1955066660.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф