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"Основной удар": в Раде испугались российской тактики - РИА Новости, 24.06.2024
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16:11 24.06.2024 (обновлено: 17:46 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/udar-1955097422.html
"Основной удар": в Раде испугались российской тактики
"Основной удар": в Раде испугались российской тактики - РИА Новости, 24.06.2024
"Основной удар": в Раде испугались российской тактики
Россия заставляет ВСУ растягивать войска по всему фронту, чтобы найти слабое место и нанести основной удар, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко эфире... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:11
2024-06-24T17:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия заставляет ВСУ растягивать войска по всему фронту, чтобы найти слабое место и нанести основной удар, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко эфире "Радио НВ"."Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар", — сказал он.Как утверждает Костенко, Россия начала применять такую тактику, понимая, что у Украины слабый мобилизационный потенциал и нехватка резервов. Все это, по его словам, не позволяет ВСУ обеспечивать оборону на всех участках фронта.По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.
https://ria.ru/20240624/nato-1955077359.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
"Основной удар": в Раде испугались российской тактики

Депутат Рады Костенко: Россия ищет слабое место ВСУ для главного удара

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия заставляет ВСУ растягивать войска по всему фронту, чтобы найти слабое место и нанести основной удар, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко эфире "Радио НВ".
"Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар", — сказал он.
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Как утверждает Костенко, Россия начала применять такую тактику, понимая, что у Украины слабый мобилизационный потенциал и нехватка резервов. Все это, по его словам, не позволяет ВСУ обеспечивать оборону на всех участках фронта.
По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.
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