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Сибирские ученые научились очищать нефтяные скважины с помощью бактерий - РИА Новости, 24.06.2024
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03:56 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/uchenye-1954946740.html
Сибирские ученые научились очищать нефтяные скважины с помощью бактерий
Сибирские ученые научились очищать нефтяные скважины с помощью бактерий - РИА Новости, 24.06.2024
Сибирские ученые научились очищать нефтяные скважины с помощью бактерий
Ученые Новосибирского государственного университета и научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора запатентовали первую в России... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T03:56
2024-06-24T03:56
россия
новосибирский государственный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного университета и научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора запатентовали первую в России технологию очистки нефтяных скважин с помощью бактерий, сообщили РИА Новости в НГУ в понедельник. "Сотрудники Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета совместно с ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработали микробиологический способ очистки добывающих скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений, которые образуются в ходе их эксплуатации", - говорится в сообщении вуза. Способ основан на эффективных штаммах-деструкторах нефти. Из загрязненных нефтью почв в местах ее добычи (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа) были выделены микроорганизмы-деструкторы нефти, из которых отобраны штаммы, обладающие высокой способностью разлагать нефть и относительно высокой скоростью роста. Очистка нефтяной скважины производится с применением содержащих эти штаммы концентратов. Замдиректора Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Андрей Савченко пояснил, что концентрат с бактериями заливается в скважину, где он начинает циркулировать за счет работы насоса. В итоге бактерии распространяются и приступают к разрушению имеющихся отложений, очищая все элементы добывающей скважины, включая самые труднодоступные. В НГУ отметили, что такой подход снимает необходимость отключать скважину надолго и проводить трудоемкий и дорогой процесс извлечения оборудования на поверхность, с последующими разбором и очисткой. Бактерии же являются аэробными (нуждающимися в кислороде – ред.), поэтому, когда надобность в них отпадает, жидкость в скважине легко очистить от них, просто прекратив на время подачу в нее воздуха. "Для большей эффективности технологии мы также разработали способ насыщения жидкости в скважине воздухом с определенными частотами, что, во-первых, обеспечивает жизнедеятельность бактерий и проникновение их во все элементы скважины, а во-вторых — создает колебания жидкости, которая способствует отслоению отложений", — добавил Савченко. Ученые получили патенты на технологию и открытие бактерий, в ней задействованных. Идут переговоры о возможных полевых испытаниях на скважинах российских нефтедобывающих компаний. Разработчики оптимистично оценивают рыночные перспективы новой технологии, так как отечественных аналогов у нее нет, а зарубежные решения включают только использование микроорганизмов без дополнительного, повышающего эффективность воздействия воздухом.
https://ria.ru/20231120/nauka-1910071054.html
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россия, новосибирский государственный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Новосибирский государственный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Сибирские ученые научились очищать нефтяные скважины с помощью бактерий

Новосибирские ученые запатентовали бактериальный способ очистки нефтяных скважин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины
Оператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного университета и научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора запатентовали первую в России технологию очистки нефтяных скважин с помощью бактерий, сообщили РИА Новости в НГУ в понедельник.
«
"Сотрудники Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета совместно с ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработали микробиологический способ очистки добывающих скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений, которые образуются в ходе их эксплуатации", - говорится в сообщении вуза.
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Способ основан на эффективных штаммах-деструкторах нефти. Из загрязненных нефтью почв в местах ее добычи (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа) были выделены микроорганизмы-деструкторы нефти, из которых отобраны штаммы, обладающие высокой способностью разлагать нефть и относительно высокой скоростью роста. Очистка нефтяной скважины производится с применением содержащих эти штаммы концентратов.
Замдиректора Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Андрей Савченко пояснил, что концентрат с бактериями заливается в скважину, где он начинает циркулировать за счет работы насоса. В итоге бактерии распространяются и приступают к разрушению имеющихся отложений, очищая все элементы добывающей скважины, включая самые труднодоступные.
В НГУ отметили, что такой подход снимает необходимость отключать скважину надолго и проводить трудоемкий и дорогой процесс извлечения оборудования на поверхность, с последующими разбором и очисткой. Бактерии же являются аэробными (нуждающимися в кислороде – ред.), поэтому, когда надобность в них отпадает, жидкость в скважине легко очистить от них, просто прекратив на время подачу в нее воздуха.
"Для большей эффективности технологии мы также разработали способ насыщения жидкости в скважине воздухом с определенными частотами, что, во-первых, обеспечивает жизнедеятельность бактерий и проникновение их во все элементы скважины, а во-вторых — создает колебания жидкости, которая способствует отслоению отложений", — добавил Савченко.
Ученые получили патенты на технологию и открытие бактерий, в ней задействованных. Идут переговоры о возможных полевых испытаниях на скважинах российских нефтедобывающих компаний. Разработчики оптимистично оценивают рыночные перспективы новой технологии, так как отечественных аналогов у нее нет, а зарубежные решения включают только использование микроорганизмов без дополнительного, повышающего эффективность воздействия воздухом.
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РоссияНовосибирский государственный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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