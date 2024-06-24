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Минобороны запустит в Москве центр для поддержки действующих участников СВО - РИА Новости, 24.06.2024
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Минобороны запустит в Москве центр для поддержки действующих участников СВО
Минобороны запустит в Москве центр для поддержки действующих участников СВО - РИА Новости, 24.06.2024
Минобороны запустит в Москве центр для поддержки действующих участников СВО
Министерство обороны России запустит в ближайшее время военно-социальный центр для поддержки действующих участников специальной военной операции, заявила... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:45
2024-06-24T18:45
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство обороны России запустит в ближайшее время военно-социальный центр для поддержки действующих участников специальной военной операции, заявила замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в ходе форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии". "Сейчас у нас стоит вопрос выстраивания системы социальной поддержки действующих военнослужащих. И мы сейчас, буквально в ближайшее время, запускаем работу военно-социального центра, который будет заниматься, еще раз повторюсь, действующими военнослужащими. Я думаю, что буквально в течение, наверное, даже текущего месяца мы уже запустим этот центр в Москве", - сказала Цивилева на сессии "Новые подходы в комплексной реабилитации участников СВО". Цивилева отметила, что в дальнейшем офисы центра появятся также в военных округах для удобства военнослужащих. "Это система одного окна со своей цифровой платформой, цифровой системой, чтобы нам максимально быстро, оперативно отслеживать все те меры социальной поддержки, которые положены государством для этих ребят", - добавила замглавы российского военного ведомства. Также Цивилева подчеркнула, что реабилитация участников СВО должна носить комплексный характер. Она добавила, что наиболее полное физическое восстановление или компенсацию утраченных функций, социальную интеграцию и ведение независимого образа жизни невозможно обеспечить без качественного протезирования. Замминистра обороны РФ также добавила, что благодаря межведомственному сотрудничеству необходимо иметь возможность при необходимости направлять военнослужащих на долечивание в региональные медицинские учреждения высокого уровня. IX Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии" проходит 24-25 июня в кластере "Ломоносов" в Москве. В нем также принимают участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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россия, москва, антон алиханов, антон котяков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Антон Алиханов, Антон Котяков, Безопасность
Минобороны запустит в Москве центр для поддержки действующих участников СВО

Цивилева: МО запустит в Москве центр для поддержки действующих бойцов СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство обороны России запустит в ближайшее время военно-социальный центр для поддержки действующих участников специальной военной операции, заявила замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в ходе форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии".
"Сейчас у нас стоит вопрос выстраивания системы социальной поддержки действующих военнослужащих. И мы сейчас, буквально в ближайшее время, запускаем работу военно-социального центра, который будет заниматься, еще раз повторюсь, действующими военнослужащими. Я думаю, что буквально в течение, наверное, даже текущего месяца мы уже запустим этот центр в Москве", - сказала Цивилева на сессии "Новые подходы в комплексной реабилитации участников СВО".
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Цивилева отметила, что в дальнейшем офисы центра появятся также в военных округах для удобства военнослужащих. "Это система одного окна со своей цифровой платформой, цифровой системой, чтобы нам максимально быстро, оперативно отслеживать все те меры социальной поддержки, которые положены государством для этих ребят", - добавила замглавы российского военного ведомства.
Также Цивилева подчеркнула, что реабилитация участников СВО должна носить комплексный характер. Она добавила, что наиболее полное физическое восстановление или компенсацию утраченных функций, социальную интеграцию и ведение независимого образа жизни невозможно обеспечить без качественного протезирования.
Замминистра обороны РФ также добавила, что благодаря межведомственному сотрудничеству необходимо иметь возможность при необходимости направлять военнослужащих на долечивание в региональные медицинские учреждения высокого уровня.
IX Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии" проходит 24-25 июня в кластере "Ломоносов" в Москве. В нем также принимают участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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