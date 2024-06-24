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Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 24.06.2024 (обновлено: 05:57 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/tsentr-1954949032.html
Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ
Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение почти 400 целям украинских войск, в том числе пункту управления и восьми... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:08
2024-06-24T05:57
специальная военная операция на украине
спецоперация
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение почти 400 целям украинских войск, в том числе пункту управления и восьми опорным пунктам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "Всего в течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе пункту управления, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, восьми опорным пунктам, более 100 позициям полевой артиллерии", - сказал Савчук. Средства ПВО группировки, по его словам, сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотника.
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спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ

Минобороны: группировка войск "Центр" поразила почти 400 целей ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение почти 400 целям украинских войск, в том числе пункту управления и восьми опорным пунктам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"Всего в течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе пункту управления, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, восьми опорным пунктам, более 100 позициям полевой артиллерии", - сказал Савчук.
Отряд Викинг Уничтожение отрядом Викинг установки радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Средства ПВО группировки, по его словам, сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотника.
 
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