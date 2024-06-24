https://ria.ru/20240624/tsentr-1954949032.html

Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ

Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ

Российские военнослужащие группировки "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение почти 400 целям украинских войск, в том числе пункту управления и восьми... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T05:08

2024-06-24T05:08

2024-06-24T05:57

специальная военная операция на украине

спецоперация

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение почти 400 целям украинских войск, в том числе пункту управления и восьми опорным пунктам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "Всего в течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе пункту управления, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, восьми опорным пунктам, более 100 позициям полевой артиллерии", - сказал Савчук. Средства ПВО группировки, по его словам, сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотника.

https://ria.ru/20240206/viking-1925591228.html

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спецоперация