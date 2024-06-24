https://ria.ru/20240624/trevoga-1955185476.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:23

2024-06-24T22:23

2024-06-24T22:30

украина

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харьковская область

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, однако спустя двадцать минут ее отменили во всех регионах, кроме Харьковской области. Там тревога звучит до сих пор.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех остальных регионах практически одновременно – в 22.18 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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харьковская область

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украина, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире