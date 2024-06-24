https://ria.ru/20240624/trevoga-1954954901.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области объявили воздушную тревогу,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T07:58

2024-06-24T07:58

2024-06-24T08:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сигнал включили в 07:49, он звучал 20-25 минут. На этом фоне местные СМИ пишут о взрывах в Одессе.Ночью тревогу объявляли в Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях. Сообщалось о взрывах в Харькове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире