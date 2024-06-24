https://ria.ru/20240624/tof-1954949317.html
Корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы
Корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы - РИА Новости, 24.06.2024
Корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках двустороннего учения провели стрельбы из артиллерии и зенитно-ракетных комплексов в Охотском и Японском морях,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:12
2024-06-24T05:12
2024-06-24T05:12
японское море
тихий океан
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виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках двустороннего учения провели стрельбы из артиллерии и зенитно-ракетных комплексов в Охотском и Японском морях, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках двустороннего учения группировок сил ТОФ в Охотском и Японском морях", - говорится в сообщении. Отмечается, что разведку провели палубные вертолеты Ка-27ПС. Моряки же отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес с целью защиты от безэкипажных катеров условного противника. "На втором этапе корабельные группы вступили в морской бой с кораблями условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Для поражения средств воздушного нападения были применены также зенитно-ракетные комплексы самообороны", - уточнили в отделе. Двустороннее тактическое учение группировок сил Тихоокеанского флота проходит с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Всего в учении задействованы около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".
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японское море, тихий океан, охотское море, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии
Японское море, Тихий океан, Охотское море, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы
Корабли ТОФ на учении провели стрельбы из артиллерии и ЗРК в двух морях
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках двустороннего учения провели стрельбы из артиллерии и зенитно-ракетных комплексов в Охотском и Японском морях, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения ТОФ.
"Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках двустороннего учения группировок сил ТОФ в Охотском и Японском морях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разведку провели палубные вертолеты Ка-27ПС. Моряки же отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес с целью защиты от безэкипажных катеров условного противника.
"На втором этапе корабельные группы вступили в морской бой с кораблями условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Для поражения средств воздушного нападения были применены также зенитно-ракетные комплексы самообороны", - уточнили в отделе.
Двустороннее тактическое учение группировок сил Тихоокеанского флота проходит с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана
, Японского и Охотского морей
под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины
.
Всего в учении задействованы около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".