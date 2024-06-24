https://ria.ru/20240624/tiraspol-1955051660.html
Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России
Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России - РИА Новости, 24.06.2024
Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России
Жители Тирасполя приносят цветы и детские игрушки к консульскому пункту посольства России в память о жертвах украинского удара по Севастополю, передает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:49
2024-06-24T13:49
2024-06-24T13:50
севастополь
вооруженные силы украины
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ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Жители Тирасполя приносят цветы и детские игрушки к консульскому пункту посольства России в память о жертвах украинского удара по Севастополю, передает корреспондент РИА Новости. На стихийно возникшем мемориале установлен небольшой щит с надписью: "Севастополь. Скорбим 23.06.2024". ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
https://ria.ru/20240623/memorial-1954913106.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, в мире
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, В мире
Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России
Жители Тирасполя несут цветы и игрушки к консульскому пункту посольства России