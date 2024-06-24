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Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России - РИА Новости, 24.06.2024
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13:49 24.06.2024 (обновлено: 13:50 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/tiraspol-1955051660.html
Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России
Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России - РИА Новости, 24.06.2024
Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России
Жители Тирасполя приносят цветы и детские игрушки к консульскому пункту посольства России в память о жертвах украинского удара по Севастополю, передает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:49
2024-06-24T13:50
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Жители Тирасполя приносят цветы и детские игрушки к консульскому пункту посольства России в память о жертвах украинского удара по Севастополю, передает корреспондент РИА Новости. На стихийно возникшем мемориале установлен небольшой щит с надписью: "Севастополь. Скорбим 23.06.2024". ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
https://ria.ru/20240623/memorial-1954913106.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, в мире
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, В мире
Жители Тирасполя приносят цветы и игрушки к посольству России

Жители Тирасполя несут цветы и игрушки к консульскому пункту посольства России

© SputnikЦветы и мягкие игрушки у консульского пункта посольства России в Тирасполе в знак скорби о жертвах украинского удара по Севастополю
Цветы и мягкие игрушки у консульского пункта посольства России в Тирасполе в знак скорби о жертвах украинского удара по Севастополю - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik
Цветы и мягкие игрушки у консульского пункта посольства России в Тирасполе в знак скорби о жертвах украинского удара по Севастополю
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Жители Тирасполя приносят цветы и детские игрушки к консульскому пункту посольства России в память о жертвах украинского удара по Севастополю, передает корреспондент РИА Новости.
На стихийно возникшем мемориале установлен небольшой щит с надписью: "Севастополь. Скорбим 23.06.2024".
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
Стихийный мемориал в Севастополе в память о погибших в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
В Севастополе появился стихийный мемориал в память о погибших
Вчера, 20:34
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSВ мире
 
 
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