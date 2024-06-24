https://ria.ru/20240624/terrorizm-1955173639.html
Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил посол
Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил посол - РИА Новости, 24.06.2024
Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил посол
Москва вместе с зарубежными единомышленниками будет и далее вести борьбу с международным терроризмом, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:59
2024-06-24T20:59
2024-06-24T20:59
россия
москва
дербент
дмитрий песков
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва вместе с зарубежными единомышленниками будет и далее вести борьбу с международным терроризмом, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович в свете теракта в Дагестане. "Вместе с зарубежными единомышленниками Россия будет и далее вести борьбу с международным терроризмом до его полного искоренения. Важно не только уничтожать его физически, но и пресекать в самом зародыше, продолжая проводить соответствующую профилактическую работу как внутри страны, так и в координации с партнерами", - говорится в комментарии Аскальдовича, опубликованном на сайте МИД РФ. Он добавил, что россияне готовы противостоять попыткам "экстремистов любых мастей" сломать страну, поставить на колени и заставить бояться. "Не сомневаемся, что все соучастники этого кровавого акта будут установлены и ответят перед законом... У терроризма не может быть никаких оправданий", - подчеркнул он. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское общество консолидировано и подобные террористические проявления не поддерживаются ни в Дагестане, ни в России в целом.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
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россия, москва, дербент, дмитрий песков, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Россия, Москва, Дербент, Дмитрий Песков, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил посол
Посол: РФ продолжит борьбу с международным терроризмом вместе с партнерами