https://ria.ru/20240624/terrorizm-1955173639.html

Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил посол

Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил посол - РИА Новости, 24.06.2024

Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил посол

Москва вместе с зарубежными единомышленниками будет и далее вести борьбу с международным терроризмом, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:59

2024-06-24T20:59

2024-06-24T20:59

россия

москва

дербент

дмитрий песков

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва вместе с зарубежными единомышленниками будет и далее вести борьбу с международным терроризмом, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович в свете теракта в Дагестане. "Вместе с зарубежными единомышленниками Россия будет и далее вести борьбу с международным терроризмом до его полного искоренения. Важно не только уничтожать его физически, но и пресекать в самом зародыше, продолжая проводить соответствующую профилактическую работу как внутри страны, так и в координации с партнерами", - говорится в комментарии Аскальдовича, опубликованном на сайте МИД РФ. Он добавил, что россияне готовы противостоять попыткам "экстремистов любых мастей" сломать страну, поставить на колени и заставить бояться. "Не сомневаемся, что все соучастники этого кровавого акта будут установлены и ответят перед законом... У терроризма не может быть никаких оправданий", - подчеркнул он. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское общество консолидировано и подобные террористические проявления не поддерживаются ни в Дагестане, ни в России в целом.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html

россия

москва

дербент

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россия, москва, дербент, дмитрий песков, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия