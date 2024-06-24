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Бельгия осудила теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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22:25 24.06.2024 (обновлено: 22:44 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/terakty-1955185664.html
Бельгия осудила теракты в Дагестане
Бельгия осудила теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Бельгия осудила теракты в Дагестане
Бельгия решительно осудила теракты против церквей и синагог, а также нападения на сотрудников сил безопасности в Дагестане, говорится в сообщении бельгийского... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:25
2024-06-24T22:44
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Бельгия решительно осудила теракты против церквей и синагог, а также нападения на сотрудников сил безопасности в Дагестане, говорится в сообщении бельгийского МИД в сети X."Бельгия решительно осуждает террористические нападения, совершенные против культовых объектов иудеев и христиан, сотрудников сил безопасности в Дагестане в России. Наши мысли с семьями погибших и ранеными", - говорится в сообщении.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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в мире, бельгия, россия, дербент
В мире, Бельгия, Россия, Дербент
Бельгия осудила теракты в Дагестане

МИД Бельгии осудил теракты в синагоге, церкви и против полицейских в Дагестане

© Фото : пресс-служба главы ДагестанаЦветы на месте теракта в Дербенте
Цветы на месте теракта в Дербенте - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Цветы на месте теракта в Дербенте
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Бельгия решительно осудила теракты против церквей и синагог, а также нападения на сотрудников сил безопасности в Дагестане, говорится в сообщении бельгийского МИД в сети X.
"Бельгия решительно осуждает террористические нападения, совершенные против культовых объектов иудеев и христиан, сотрудников сил безопасности в Дагестане в России. Наши мысли с семьями погибших и ранеными", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Махачкала - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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