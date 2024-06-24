https://ria.ru/20240624/terakty-1955185664.html

Бельгия осудила теракты в Дагестане

Бельгия осудила теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Бельгия осудила теракты в Дагестане

Бельгия решительно осудила теракты против церквей и синагог, а также нападения на сотрудников сил безопасности в Дагестане, говорится в сообщении бельгийского... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:25

2024-06-24T22:25

2024-06-24T22:44

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Бельгия решительно осудила теракты против церквей и синагог, а также нападения на сотрудников сил безопасности в Дагестане, говорится в сообщении бельгийского МИД в сети X."Бельгия решительно осуждает террористические нападения, совершенные против культовых объектов иудеев и христиан, сотрудников сил безопасности в Дагестане в России. Наши мысли с семьями погибших и ранеными", - говорится в сообщении.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html

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в мире, бельгия, россия, дербент