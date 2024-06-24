https://ria.ru/20240624/terakty-1955091271.html

В Дагестане семь пострадавших при терактах находятся в тяжелом состоянии

В Дагестане семь пострадавших при терактах находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.06.2024

В Дагестане семь пострадавших при терактах находятся в тяжелом состоянии

Состояние семи пострадавших в ходе терактов в Дагестане расценивается как тяжелое, сообщила министр здравоохранения РД Татьяна Беляева. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:48

2024-06-24T15:48

2024-06-24T15:49

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954991705_5:0:3088:1734_1920x0_80_0_0_ee04be3e7dbdb86c590258c0668bd9a4.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Состояние семи пострадавших в ходе терактов в Дагестане расценивается как тяжелое, сообщила министр здравоохранения РД Татьяна Беляева. Видеообращение Беляевой опубликовано в Telegram-канале ведомства. "Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам, госпитализированным в республиканские медучреждения и в ЦГБ города Дербента. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое". - сказала Беляева. По ее словам, были проведены телемедицинские консультации с федеральными центрами по вопросам пациентов, находящихся на стационарном лечении. "Принятие решений об эвакуации за пределы республики будет после повторного проведения телемедицинской консультации с выполнением назначенного дообследования пациентов. Часть пациентов будет переведена в ведомственные учреждения для дальнейшего продолжения лечения", - добавила министр. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

дербент

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия