https://ria.ru/20240624/terakt-1955187358.html

Небензя прокомментировал реакцию ООН на теракт в Севастополе

Небензя прокомментировал реакцию ООН на теракт в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

Небензя прокомментировал реакцию ООН на теракт в Севастополе

Реакция секретариата ООН на теракт Украины в Севастополе говорит об их двойных стандартах, убежден постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:35

2024-06-24T22:35

2024-06-24T22:35

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

украина

сергей лавров

василий небензя

фархан хак

оон

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ООН, 24 июн - РИА Новости. Реакция секретариата ООН на теракт Украины в Севастополе говорит об их двойных стандартах, убежден постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости обстрел ВСУ Севастополя, заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы, но так и не осудил преступление киевского режима. "Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют. Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН", - сказал российский дипломат журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955128204.html

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