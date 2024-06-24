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Украинский удар на Севастополь обсудят на заседании СБ ООН в июле - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/terakt-1955186756.html
Украинский удар на Севастополь обсудят на заседании СБ ООН в июле
Украинский удар на Севастополь обсудят на заседании СБ ООН в июле - РИА Новости, 24.06.2024
Украинский удар на Севастополь обсудят на заседании СБ ООН в июле
Теракт, совершенный украинскими военными в Севастополе при помощи США, обсудят на заседании СБ ООН в июле, заявил постпред России при всемирной организации... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:29
2024-06-24T22:29
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
украина
сергей лавров
василий небензя
сергей алейник
нато
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Теракт, совершенный украинскими военными в Севастополе при помощи США, обсудят на заседании СБ ООН в июле, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. "Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться во время очередного регулярного брифинга по Украине, который обязательно состоится в июле", – сказал российский дипломат журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/oon-1955076788.html
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севастополь, россия, украина, сергей лавров, василий небензя, сергей алейник, нато, оон, обстрел севастополя ракетами atacms, в мире
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Украина, Сергей Лавров, Василий Небензя, Сергей Алейник, НАТО, ООН, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, В мире
Украинский удар на Севастополь обсудят на заседании СБ ООН в июле

Небензя: теракт киевского режима в Севастополе обсудят в СБ ООН в июле

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ООН, 24 июн – РИА Новости. Теракт, совершенный украинскими военными в Севастополе при помощи США, обсудят на заседании СБ ООН в июле, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
"Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться во время очередного регулярного брифинга по Украине, который обязательно состоится в июле", – сказал российский дипломат журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияУкраинаСергей ЛавровВасилий НебензяСергей АлейникНАТОООНОбстрел Севастополя ракетами ATACMSВ мире
 
 
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