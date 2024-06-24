https://ria.ru/20240624/terakt-1955174898.html
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание - РИА Новости, 24.06.2024
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание
Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что часть бандитов, устроивших теракт накануне, была уничтожена на месте, остальные виновные понесут заслуженное РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:08
2024-06-24T21:08
2024-06-24T21:08
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что часть бандитов, устроивших теракт накануне, была уничтожена на месте, остальные виновные понесут заслуженное наказание. По его словам, произошедшее в воскресенье - это организованное нападение на церкви и синагоги, в результате которых погибли сотрудники полиции. "Это организованное нападение на религиозные объекты направлено на разжигание ненависти и раздора среди наших людей. Но мы должны помнить, что Дагестан всегда был и остается местом, где люди разных вероисповеданий и национальностей живут в мире и согласии! Мы не позволим внешним силам разрушить наш мир и наше единство. Часть бандитов уничтожена вчера на месте, остальные виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в официальном обращении Магомедова в Telegram-канале ведомства. Глава МВД также отметил, что стойкость, самоотверженность и решимость сотрудников полиции, с которыми они дали отпор вооруженным преступникам, защищая жизни мирных дагестанцев, заслуживает особого уважения. "Глубоко скорбим и соболезнуем всем, кто потерял родных и друзей, сыновей. Наши полицейские героически сражались, ни отступив ни на шаг, ни промедлив ни минуты, защищая земляков, защищая мирный дагестанский народ. Самые искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. Это невосполнимая утрата и для семей, и для близких, и для всех нас!", - подчеркнул Магомедов.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание
Глава МВД Дагестана Магомедов: виновные в теракте понесут наказание
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что часть бандитов, устроивших теракт накануне, была уничтожена на месте, остальные виновные понесут заслуженное наказание
.
По его словам, произошедшее в воскресенье - это организованное нападение на церкви и синагоги, в результате которых погибли сотрудники полиции.
"Это организованное нападение на религиозные объекты направлено на разжигание ненависти и раздора среди наших людей. Но мы должны помнить, что Дагестан всегда был и остается местом, где люди разных вероисповеданий и национальностей живут в мире и согласии! Мы не позволим внешним силам разрушить наш мир и наше единство. Часть бандитов уничтожена вчера на месте, остальные виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в официальном обращении Магомедова в Telegram-канале ведомства.
Глава МВД также отметил, что стойкость, самоотверженность и решимость сотрудников полиции, с которыми они дали отпор вооруженным преступникам, защищая жизни мирных дагестанцев, заслуживает особого уважения.
"Глубоко скорбим и соболезнуем всем, кто потерял родных и друзей, сыновей. Наши полицейские героически сражались, ни отступив ни на шаг, ни промедлив ни минуты, защищая земляков, защищая мирный дагестанский народ. Самые искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. Это невосполнимая утрата и для семей, и для близких, и для всех нас!", - подчеркнул Магомедов.