Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/terakt-1955174898.html
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание - РИА Новости, 24.06.2024
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание
Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что часть бандитов, устроивших теракт накануне, была уничтожена на месте, остальные виновные понесут заслуженное РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:08
2024-06-24T21:08
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954994201_0:28:1673:969_1920x0_80_0_0_39f3a15e21e3c72a18d7c941b4597f95.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что часть бандитов, устроивших теракт накануне, была уничтожена на месте, остальные виновные понесут заслуженное наказание. По его словам, произошедшее в воскресенье - это организованное нападение на церкви и синагоги, в результате которых погибли сотрудники полиции. "Это организованное нападение на религиозные объекты направлено на разжигание ненависти и раздора среди наших людей. Но мы должны помнить, что Дагестан всегда был и остается местом, где люди разных вероисповеданий и национальностей живут в мире и согласии! Мы не позволим внешним силам разрушить наш мир и наше единство. Часть бандитов уничтожена вчера на месте, остальные виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в официальном обращении Магомедова в Telegram-канале ведомства. Глава МВД также отметил, что стойкость, самоотверженность и решимость сотрудников полиции, с которыми они дали отпор вооруженным преступникам, защищая жизни мирных дагестанцев, заслуживает особого уважения. "Глубоко скорбим и соболезнуем всем, кто потерял родных и друзей, сыновей. Наши полицейские героически сражались, ни отступив ни на шаг, ни промедлив ни минуты, защищая земляков, защищая мирный дагестанский народ. Самые искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. Это невосполнимая утрата и для семей, и для близких, и для всех нас!", - подчеркнул Магомедов.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954994201_223:0:1551:996_1920x0_80_0_0_d5e69247edc17a75b4f5efd36dd778d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание

Глава МВД Дагестана Магомедов: виновные в теракте понесут наказание

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что часть бандитов, устроивших теракт накануне, была уничтожена на месте, остальные виновные понесут заслуженное наказание.
По его словам, произошедшее в воскресенье - это организованное нападение на церкви и синагоги, в результате которых погибли сотрудники полиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
Вчера, 08:00
"Это организованное нападение на религиозные объекты направлено на разжигание ненависти и раздора среди наших людей. Но мы должны помнить, что Дагестан всегда был и остается местом, где люди разных вероисповеданий и национальностей живут в мире и согласии! Мы не позволим внешним силам разрушить наш мир и наше единство. Часть бандитов уничтожена вчера на месте, остальные виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в официальном обращении Магомедова в Telegram-канале ведомства.
Глава МВД также отметил, что стойкость, самоотверженность и решимость сотрудников полиции, с которыми они дали отпор вооруженным преступникам, защищая жизни мирных дагестанцев, заслуживает особого уважения.
"Глубоко скорбим и соболезнуем всем, кто потерял родных и друзей, сыновей. Наши полицейские героически сражались, ни отступив ни на шаг, ни промедлив ни минуты, защищая земляков, защищая мирный дагестанский народ. Самые искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. Это невосполнимая утрата и для семей, и для близких, и для всех нас!", - подчеркнул Магомедов.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане
Вчера, 16:27
 
Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала