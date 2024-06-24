https://ria.ru/20240624/terakt-1955122446.html

Мирзиеев выразил Путину соболезнования после терактов в Дагестане

Мирзиеев выразил Путину соболезнования после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Мирзиеев выразил Путину соболезнования после терактов в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:33

2024-06-24T17:33

2024-06-24T17:33

узбекистан

россия

дербент

шавкат мирзиеев

владимир путин

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов в Дагестане", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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узбекистан, россия, дербент, шавкат мирзиеев, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия