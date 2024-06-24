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Суд оставил в СИЗО предполагаемого исполнителя теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:58 24.06.2024 (обновлено: 17:29 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/terakt-1955120757.html
Суд оставил в СИЗО предполагаемого исполнителя теракта в "Крокусе"
Суд оставил в СИЗО предполагаемого исполнителя теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.06.2024
Суд оставил в СИЗО предполагаемого исполнителя теракта в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста предполагаемому исполнителю теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобиру Файзову, он первым из четырех... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:58
2024-06-24T17:29
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
таджикистан
иваново
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
московский городской суд
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста предполагаемому исполнителю теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобиру Файзову, он первым из четырех основных фигурантов оспорил меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы в отношении Мухаммадсобира Файзова оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - огласил решение судья. Басманный суд столицы в середине мая продлил ему срок содержания под стражей до 22 августа. Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Он один из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе". До этого никто из них не подавал жалобы на арест или его продление. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничестве в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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происшествия, москва, таджикистан, иваново, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, московский городской суд
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Таджикистан, Иваново, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Суд оставил в СИЗО предполагаемого исполнителя теракта в "Крокусе"

Суд оставил в СИЗО предполагаемого исполнителя теракта в "Крокусе" Файзова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммадсобир Файзов в суде
Мухаммадсобир Файзов в суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Мухаммадсобир Файзов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста предполагаемому исполнителю теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобиру Файзову, он первым из четырех основных фигурантов оспорил меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы в отношении Мухаммадсобира Файзова оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - огласил решение судья.
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Басманный суд столицы в середине мая продлил ему срок содержания под стражей до 22 августа.
Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Он один из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе". До этого никто из них не подавал жалобы на арест или его продление.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничестве в совершении этого преступления.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваТаджикистанИвановоМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
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