В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане
В Пятигорске задержали мужчин, танцующих лезгинку из-за терактов в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкПоврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
ПЯТИГОРСК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали в Пятигорске группу мужчин, которые танцевали лезгинку на фоне терактов в Дагестане, заявил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.
"Вчера, в день трагичных событий, группа здоровых и полных сил мужчин устроила веселье в центре города. Чему радовались? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц? Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание", – написал Ворошилов в своем Telegram-канале.
Глава курорта выразил надежду, что правоохранительные органы рассмотрят возможность уголовной ответственности, ведь "наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко".
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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