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В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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15:14 24.06.2024 (обновлено: 15:15 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/terakt-1955078206.html
В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане
В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали в Пятигорске группу мужчин, которые танцевали лезгинку на фоне терактов в Дагестане, заявил РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:14
2024-06-24T15:15
происшествия
ставропольский край
пятигорск
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ПЯТИГОРСК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали в Пятигорске группу мужчин, которые танцевали лезгинку на фоне терактов в Дагестане, заявил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. "Вчера, в день трагичных событий, группа здоровых и полных сил мужчин устроила веселье в центре города. Чему радовались? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц? Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание", – написал Ворошилов в своем Telegram-канале. Глава курорта выразил надежду, что правоохранительные органы рассмотрят возможность уголовной ответственности, ведь "наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, пятигорск, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Ставропольский край, Пятигорск, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане

В Пятигорске задержали мужчин, танцующих лезгинку из-за терактов в Дагестане

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкПоврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали в Пятигорске группу мужчин, которые танцевали лезгинку на фоне терактов в Дагестане, заявил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.
"Вчера, в день трагичных событий, группа здоровых и полных сил мужчин устроила веселье в центре города. Чему радовались? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц? Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание", – написал Ворошилов в своем Telegram-канале.
Глава курорта выразил надежду, что правоохранительные органы рассмотрят возможность уголовной ответственности, ведь "наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко".
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияСтавропольский крайПятигорскДербентВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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