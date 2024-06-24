https://ria.ru/20240624/terakt-1955078206.html

В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане

В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

В Пятигорске задержали мужчин, танцующих после терактов в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали в Пятигорске группу мужчин, которые танцевали лезгинку на фоне терактов в Дагестане, заявил РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:14

2024-06-24T15:14

2024-06-24T15:15

происшествия

ставропольский край

пятигорск

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ПЯТИГОРСК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали в Пятигорске группу мужчин, которые танцевали лезгинку на фоне терактов в Дагестане, заявил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. "Вчера, в день трагичных событий, группа здоровых и полных сил мужчин устроила веселье в центре города. Чему радовались? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц? Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание", – написал Ворошилов в своем Telegram-канале. Глава курорта выразил надежду, что правоохранительные органы рассмотрят возможность уголовной ответственности, ведь "наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

ставропольский край

пятигорск

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происшествия, ставропольский край, пятигорск, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале