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Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 24.06.2024 (обновлено: 18:42 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/svo-1955143155.html
Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров
Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024
Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров
Подавляющее большинство шагов Запада с начала СВО выстроено в русле ультиматума РФ на всех направлениях, в том числе касательно урегулирования конфликта, заявил РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:39
2024-06-24T18:42
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сергей лавров
украина
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство шагов Запада с начала СВО выстроено в русле ультиматума РФ на всех направлениях, в том числе касательно урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Практически всё, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям. Включая и перспективы политико-дипломатического урегулирования, которые были сорваны по указке англосаксов в апреле 2022 года, включая и ползучее расширение номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает поставлять киевскому нацистскому режиму", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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россия, в мире, сергей лавров, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Сергей Лавров, Украина
Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров

Лавров: все, что делает Запад с начала СВО, выстроено в форме ультиматума России

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство шагов Запада с начала СВО выстроено в русле ультиматума РФ на всех направлениях, в том числе касательно урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Практически всё, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям. Включая и перспективы политико-дипломатического урегулирования, которые были сорваны по указке англосаксов в апреле 2022 года, включая и ползучее расширение номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает поставлять киевскому нацистскому режиму", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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