https://ria.ru/20240624/svo-1955143155.html
Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров
Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024
Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров
Подавляющее большинство шагов Запада с начала СВО выстроено в русле ультиматума РФ на всех направлениях, в том числе касательно урегулирования конфликта, заявил РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:39
2024-06-24T18:39
2024-06-24T18:42
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сергей лавров
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство шагов Запада с начала СВО выстроено в русле ультиматума РФ на всех направлениях, в том числе касательно урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Практически всё, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям. Включая и перспективы политико-дипломатического урегулирования, которые были сорваны по указке англосаксов в апреле 2022 года, включая и ползучее расширение номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает поставлять киевскому нацистскому режиму", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Сергей Лавров, Украина
Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров
Лавров: все, что делает Запад с начала СВО, выстроено в форме ультиматума России