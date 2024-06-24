https://ria.ru/20240624/svo-1955143155.html

Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров

Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024

Все, что делает Запад с начала СВО, выглядит как ультиматум, заявил Лавров

Подавляющее большинство шагов Запада с начала СВО выстроено в русле ультиматума РФ на всех направлениях, в том числе касательно урегулирования конфликта, заявил РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:39

2024-06-24T18:39

2024-06-24T18:42

специальная военная операция на украине

россия

в мире

сергей лавров

украина

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство шагов Запада с начала СВО выстроено в русле ультиматума РФ на всех направлениях, в том числе касательно урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Практически всё, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям. Включая и перспективы политико-дипломатического урегулирования, которые были сорваны по указке англосаксов в апреле 2022 года, включая и ползучее расширение номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает поставлять киевскому нацистскому режиму", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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Кирилл Волков

россия, в мире, сергей лавров, украина