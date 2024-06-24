https://ria.ru/20240624/svo-1954999484.html

Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося "Аллигатора"

Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося "Аллигатора" - РИА Новости, 24.06.2024

Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося "Аллигатора"

Военный летчик Герой России подполковник Роман Кобец рассказал в видео Минобороны, как катапультировался из разваливающегося вертолета Ка-52 "Аллигатор",... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:17

2024-06-24T11:17

2024-06-24T13:23

специальная военная операция на украине

россия

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Военный летчик Герой России подполковник Роман Кобец рассказал в видео Минобороны, как катапультировался из разваливающегося вертолета Ка-52 "Аллигатор", который подбили из украинского ПЗРК. "Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолете. По сути, мы стали ее испытателями. Удар, вибрация сильная, горят все табло, на заднем фоне слышен голос ведомого: "По вам работают". По нам уже прилетело, и мы начинаем это прекрасно понимать <...> Дальнейший полет не представлялся возможным, вертолет был абсолютно неуправляемым и разваливался на части в воздухе <...> За считанные секунды было принято решение", — объяснил Кобец.Пилоты покинули кабину на высоте примерно 100 метров. По словам подполковника, система катапультирования в Ка-52, как и сам вертолет, максимально простые в управлении. "Все, что требуется для летчика, когда он понял, что ситуация превращается в катастрофическую, все, что ему нужно сделать — дернуть ручку, дальше вертолет все делает сам", — добавил Кобец.

https://ria.ru/20240621/drony-1954416859.html

https://radiosputnik.ru/20240602/svo-1950025018.html

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россия, ка-52 "аллигатор"