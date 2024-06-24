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Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося "Аллигатора" - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 24.06.2024 (обновлено: 13:23 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/svo-1954999484.html
Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося "Аллигатора"
Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося "Аллигатора" - РИА Новости, 24.06.2024
Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося "Аллигатора"
Военный летчик Герой России подполковник Роман Кобец рассказал в видео Минобороны, как катапультировался из разваливающегося вертолета Ка-52 "Аллигатор",... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:17
2024-06-24T13:23
специальная военная операция на украине
россия
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Военный летчик Герой России подполковник Роман Кобец рассказал в видео Минобороны, как катапультировался из разваливающегося вертолета Ка-52 "Аллигатор", который подбили из украинского ПЗРК. &quot;Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолете. По сути, мы стали ее испытателями. Удар, вибрация сильная, горят все табло, на заднем фоне слышен голос ведомого: &quot;По вам работают&quot;. По нам уже прилетело, и мы начинаем это прекрасно понимать &lt;...&gt; Дальнейший полет не представлялся возможным, вертолет был абсолютно неуправляемым и разваливался на части в воздухе &lt;...&gt; За считанные секунды было принято решение&quot;, — объяснил Кобец.Пилоты покинули кабину на высоте примерно 100 метров. По словам подполковника, система катапультирования в Ка-52, как и сам вертолет, максимально простые в управлении. &quot;Все, что требуется для летчика, когда он понял, что ситуация превращается в катастрофическую, все, что ему нужно сделать — дернуть ручку, дальше вертолет все делает сам&quot;, — добавил Кобец.
https://ria.ru/20240621/drony-1954416859.html
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россия, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ка-52 "Аллигатор"
Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося "Аллигатора"

Подполковник Кобец рассказал, как катапультировался из разваливающегося Ка-52

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Военный летчик Герой России подполковник Роман Кобец рассказал в видео Минобороны, как катапультировался из разваливающегося вертолета Ка-52 "Аллигатор", который подбили из украинского ПЗРК.
«

"Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолете. По сути, мы стали ее испытателями. Удар, вибрация сильная, горят все табло, на заднем фоне слышен голос ведомого: "По вам работают". По нам уже прилетело, и мы начинаем это прекрасно понимать <...> Дальнейший полет не представлялся возможным, вертолет был абсолютно неуправляемым и разваливался на части в воздухе <...> За считанные секунды было принято решение", — объяснил Кобец.

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Пилоты покинули кабину на высоте примерно 100 метров. По словам подполковника, система катапультирования в Ка-52, как и сам вертолет, максимально простые в управлении.
«

"Все, что требуется для летчика, когда он понял, что ситуация превращается в катастрофическую, все, что ему нужно сделать — дернуть ручку, дальше вертолет все делает сам", — добавил Кобец.

Ка-52 "Аллигатор" — разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Применялся во время операции российских ВКС в Сирии, сейчас широко используется в зоне СВО для оказания поддержки наземным войскам и ударов по живой силе и технике противника. Способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.

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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКа-52 "Аллигатор"
 
 
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