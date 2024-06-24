https://ria.ru/20240624/sud-1955074811.html

Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Фаворской

Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Фаворской - РИА Новости, 24.06.2024

Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Фаворской

Мосгорсуд признал законным продление до августа срока ареста журналистке издания Sota Vision* Антонине Фаворской (Кравцовой), обвиняемой в участии в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:01

2024-06-24T15:01

2024-06-24T15:01

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московский городской суд

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до августа срока ареста журналистке издания Sota Vision* Антонине Фаворской (Кравцовой), обвиняемой в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. “Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения”, - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы 29 марта по ходатайству следствия заключил журналистку под стражу, а 21 мая продлил срок ареста до 3 августа. Ранее в инстанции уточнили, что журналистка обвиняется в сборе материала и изготовлении видеороликов и публикаций для ФБК**. Согласно картотеке суда, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ей грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы. По данным Sota Vision*, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.

https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953791196.html

https://ria.ru/20231023/kurmasheva-1904616526.html

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происшествия, москва, россия, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией