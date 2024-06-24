https://ria.ru/20240624/sud-1955074811.html
Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Фаворской
Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Фаворской - РИА Новости, 24.06.2024
Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Фаворской
Мосгорсуд признал законным продление до августа срока ареста журналистке издания Sota Vision* Антонине Фаворской (Кравцовой), обвиняемой в участии в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:01
2024-06-24T15:01
2024-06-24T15:01
происшествия
москва
россия
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936663688_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_09652ab6a47a7aa0d1484a05bd9b45be.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до августа срока ареста журналистке издания Sota Vision* Антонине Фаворской (Кравцовой), обвиняемой в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. “Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения”, - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы 29 марта по ходатайству следствия заключил журналистку под стражу, а 21 мая продлил срок ареста до 3 августа. Ранее в инстанции уточнили, что журналистка обвиняется в сборе материала и изготовлении видеороликов и публикаций для ФБК**. Согласно картотеке суда, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ей грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы. По данным Sota Vision*, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.
https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953791196.html
https://ria.ru/20231023/kurmasheva-1904616526.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936663688_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_7fbef1cf63c9dc0862563ff703f2f7ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд, Фонд борьбы с коррупцией
Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Фаворской
Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Sota Vision Фаворской
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до августа срока ареста журналистке издания Sota Vision* Антонине Фаворской (Кравцовой), обвиняемой в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.
«
“Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения”, - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы 29 марта по ходатайству следствия заключил журналистку под стражу, а 21 мая продлил срок ареста до 3 августа.
Ранее в инстанции уточнили, что журналистка обвиняется в сборе материала и изготовлении видеороликов и публикаций для ФБК**.
Согласно картотеке суда, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ей грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы.
По данным Sota Vision*, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
** Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.