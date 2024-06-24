https://ria.ru/20240624/sud-1955016962.html
В Москве заочно арестовали двух экс-министров Украины
В Москве заочно арестовали двух экс-министров Украины - РИА Новости, 24.06.2024
В Москве заочно арестовали двух экс-министров Украины
Суд в Москве по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:09
2024-06-24T12:09
2024-06-24T12:34
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд в Москве по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Судом рассмотрены и удовлетворены ходатайства о заочных арестах Стеця и Петренко", - рассказал собеседник агентства. В суде РИА Новости арест фигурантов подтвердили, не уточнив деталей обвинения.Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Стецю и Петренко вменяют часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы. МВД РФ в мае объявило Стеця и Петренко в розыск.
https://ria.ru/20240502/petrenko-1943493021.html
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происшествия, москва, россия, украина, юрий стець, павел петренко
Происшествия, Москва, Россия, Украина, Юрий Стець, Павел Петренко
В Москве заочно арестовали двух экс-министров Украины
Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров Стеця и Петренко
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд в Москве по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Судом рассмотрены и удовлетворены ходатайства о заочных арестах Стеця и Петренко", - рассказал собеседник агентства.
В суде РИА Новости арест фигурантов подтвердили, не уточнив деталей обвинения.
Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Стецю и Петренко вменяют часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
МВД РФ в мае объявило Стеця и Петренко в розыск.