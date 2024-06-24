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На улице в Ростовской области произошла стрельба - РИА Новости, 24.06.2024
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21:59 24.06.2024 (обновлено: 22:01 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/strelba-1955182039.html
На улице в Ростовской области произошла стрельба
На улице в Ростовской области произошла стрельба - РИА Новости, 24.06.2024
На улице в Ростовской области произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:59
2024-06-24T22:01
происшествия
ростовская область
батайск
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.По его словам, в отдел полиции МВД России по городу Батайску поступило сообщение о доносящихся звуках, похожих на выстрелы на улице Воровского."Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта", - сказал он.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955002141.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, батайск, россия
Происшествия, Ростовская область, Батайск, Россия
На улице в Ростовской области произошла стрельба

МДВ: в Батайске в Ростовской области неизвестный открыл стрельбу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
По его словам, в отдел полиции МВД России по городу Батайску поступило сообщение о доносящихся звуках, похожих на выстрелы на улице Воровского.
"Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта", - сказал он.
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