https://ria.ru/20240624/strelba-1955182039.html

На улице в Ростовской области произошла стрельба

На улице в Ростовской области произошла стрельба - РИА Новости, 24.06.2024

На улице в Ростовской области произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:59

2024-06-24T21:59

2024-06-24T22:01

происшествия

ростовская область

батайск

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.По его словам, в отдел полиции МВД России по городу Батайску поступило сообщение о доносящихся звуках, похожих на выстрелы на улице Воровского."Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта", - сказал он.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955002141.html

ростовская область

батайск

россия

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происшествия, ростовская область, батайск, россия