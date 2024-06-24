https://ria.ru/20240624/stazh-1955059732.html

В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев

В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев - РИА Новости, 24.06.2024

В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев

Госсобрание республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы добровольцем в общий стаж гражданской службы,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:08

2024-06-24T14:08

2024-06-24T14:10

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госсобрание республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы добровольцем в общий стаж гражданской службы, документ доступен в думской электронной базе. "В стаж (общую продолжительность) гражданской службы включается период оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные изменения будут дополнительно защищать интересы участников специальной военной операции, которые до заключения контракта не состояли на гражданской или муниципальной службе в России и поступили на нее из других мест работы, занимались иной трудовой деятельностью.

https://ria.ru/20231225/vng-1917960522.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, вооруженные силы рф