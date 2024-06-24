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В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев - РИА Новости, 24.06.2024
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14:08 24.06.2024 (обновлено: 14:10 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/stazh-1955059732.html
В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев
В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев
Госсобрание республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы добровольцем в общий стаж гражданской службы,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:08
2024-06-24T14:10
специальная военная операция на украине
общество
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госдума рф
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госсобрание республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы добровольцем в общий стаж гражданской службы, документ доступен в думской электронной базе. "В стаж (общую продолжительность) гражданской службы включается период оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные изменения будут дополнительно защищать интересы участников специальной военной операции, которые до заключения контракта не состояли на гражданской или муниципальной службе в России и поступили на нее из других мест работы, занимались иной трудовой деятельностью.
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общество, россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев

В ГД внесли законопроект о зачтении службы добровольцем в общий стаж госслужбы

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобровольцы
Добровольцы - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госсобрание республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы добровольцем в общий стаж гражданской службы, документ доступен в думской электронной базе.
"В стаж (общую продолжительность) гражданской службы включается период оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные изменения будут дополнительно защищать интересы участников специальной военной операции, которые до заключения контракта не состояли на гражданской или муниципальной службе в России и поступили на нее из других мест работы, занимались иной трудовой деятельностью.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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