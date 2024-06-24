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В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев
В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев
Госсобрание республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы добровольцем в общий стаж гражданской службы,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:08
2024-06-24T14:08
2024-06-24T14:10
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госсобрание республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать стаж службы добровольцем в общий стаж гражданской службы, документ доступен в думской электронной базе. "В стаж (общую продолжительность) гражданской службы включается период оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные изменения будут дополнительно защищать интересы участников специальной военной операции, которые до заключения контракта не состояли на гражданской или муниципальной службе в России и поступили на нее из других мест работы, занимались иной трудовой деятельностью.
https://ria.ru/20231225/vng-1917960522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев
В ГД внесли законопроект о зачтении службы добровольцем в общий стаж госслужбы