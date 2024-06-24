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"Может нас погубить". В США забили тревогу из-за стратегии по России - РИА Новости, 24.06.2024
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15:52 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ssha-1955092084.html
"Может нас погубить". В США забили тревогу из-за стратегии по России
"Может нас погубить". В США забили тревогу из-за стратегии по России - РИА Новости, 24.06.2024
"Может нас погубить". В США забили тревогу из-за стратегии по России
Политика вседозволенности США, из-за которой они считают, что имеют право диктовать России, что ей делать, может обернуться катастрофой, заявил американский... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:52
2024-06-24T15:52
россия
сша
москва
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Политика вседозволенности США, из-за которой они считают, что имеют право диктовать России, что ей делать, может обернуться катастрофой, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue Works."США не полагаются на последовательность своей политики — они полагаются на свою силу. "Не делайте так, как делаем мы, а делайте так, как мы говорим". Это может нас всех погубить. Всё это лицемерие", — опасается эксперт.Сакс напомнил, что Россия имеет право требовать от США не размещать военные базы близ границ страны, но Вашингтон ее откровенно игнорирует.В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и России. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В Кремле при этом подчеркивали, что Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240612/nato-1952311054.html
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россия, сша, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
"Может нас погубить". В США забили тревогу из-за стратегии по России

Сакс предупредил о серьезных последствиях политики силы США в отношении России

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Политика вседозволенности США, из-за которой они считают, что имеют право диктовать России, что ей делать, может обернуться катастрофой, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue Works.
"США не полагаются на последовательность своей политики — они полагаются на свою силу. "Не делайте так, как делаем мы, а делайте так, как мы говорим". Это может нас всех погубить. Всё это лицемерие", — опасается эксперт.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией
12 июня, 04:47
Сакс напомнил, что Россия имеет право требовать от США не размещать военные базы близ границ страны, но Вашингтон ее откровенно игнорирует.
В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и России. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В Кремле при этом подчеркивали, что Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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