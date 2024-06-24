"Может нас погубить". В США забили тревогу из-за стратегии по России
Сакс предупредил о серьезных последствиях политики силы США в отношении России
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Политика вседозволенности США, из-за которой они считают, что имеют право диктовать России, что ей делать, может обернуться катастрофой, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue Works.
"США не полагаются на последовательность своей политики — они полагаются на свою силу. "Не делайте так, как делаем мы, а делайте так, как мы говорим". Это может нас всех погубить. Всё это лицемерие", — опасается эксперт.
Сакс напомнил, что Россия имеет право требовать от США не размещать военные базы близ границ страны, но Вашингтон ее откровенно игнорирует.
В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и России. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В Кремле при этом подчеркивали, что Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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