https://ria.ru/20240624/ssha-1954963286.html

Орбан раскрыл, какие два звонка могут закончить украинский конфликт

Орбан раскрыл, какие два звонка могут закончить украинский конфликт - РИА Новости, 24.06.2024

Орбан раскрыл, какие два звонка могут закончить украинский конфликт

США должны выступить с инициативой немедленного прекращения огня на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Welt. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:15

2024-06-24T09:15

2024-06-24T12:34

в мире

венгрия

украина

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. США должны выступить с инициативой немедленного прекращения огня на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Welt."Президент США – единственный человек во Вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву ", - сказал он.По мнению Орбана, этим президентом может стать лишь экс-глава Белого дома Дональд Трамп.Политик добавил, что его не интересуют цели, которые преследуют в конфликте Россия и Украина, он желает лишь его скорейшего прекращения.Премьер Венгрии также выказал уверенность, что, если бы Ангела Меркель все еще была канцлером ФРГ, конфликт бы не разросся до таких масштабов.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия может выступить посредником между Россией и Евросоюзом в вопросе урегулирования на Украине.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html

https://ria.ru/20240531/orban-1949591891.html

венгрия

украина

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в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, дональд трамп, ангела меркель