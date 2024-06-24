СМИ: США не уверены, что смогут помочь Израилю при войне с "Хезболлой"
AP: генштаб ВС США не уверен, что сможет помочь Израилю при войне с "Хезболлой"
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Simon PikeАмериканский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Simon Pike
Американский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США, вероятно, будут не в состоянии помочь Израилю защитить свою территорию в случае, если еврейское государство начнет полномасштабную войну с ливанским движением "Хезболлах", считает председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Браун заявил, что США, вероятно, будут не в состоянии помочь Израилю защитить себя против более широкой войны с "Хезболлах"", - говорится в сообщении.
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Браун, по данным агентства, также подчеркнул, что в случае конфликта Израиля и "Хезболлах" широкую поддержку ливанскому движению окажет Иран, что спровоцирует более масштабный конфликт, который может поставить под угрозу силы США в регионе.
В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения, по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движения "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.