https://ria.ru/20240624/ssha-1954950976.html

СМИ: США не уверены, что смогут помочь Израилю при войне с "Хезболлой"

СМИ: США не уверены, что смогут помочь Израилю при войне с "Хезболлой" - РИА Новости, 24.06.2024

СМИ: США не уверены, что смогут помочь Израилю при войне с "Хезболлой"

США, вероятно, будут не в состоянии помочь Израилю защитить свою территорию в случае, если еврейское государство начнет полномасштабную войну с ливанским... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T06:08

2024-06-24T06:08

2024-06-24T06:40

в мире

израиль

сша

ливан

исраэль кац

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США, вероятно, будут не в состоянии помочь Израилю защитить свою территорию в случае, если еврейское государство начнет полномасштабную войну с ливанским движением "Хезболлах", считает председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Браун заявил, что США, вероятно, будут не в состоянии помочь Израилю защитить себя против более широкой войны с "Хезболлах"", - говорится в сообщении. Браун, по данным агентства, также подчеркнул, что в случае конфликта Израиля и "Хезболлах" широкую поддержку ливанскому движению окажет Иран, что спровоцирует более масштабный конфликт, который может поставить под угрозу силы США в регионе. В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения, по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движения "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240618/izrail-1953789039.html

https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html

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в мире, израиль, сша, ливан, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году