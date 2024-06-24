https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html

Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ

Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ

ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:18

2024-06-24T13:18

2024-06-24T13:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами", — говорится в публикации.Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 176 украинских дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot, десять реактивных снарядов HIMARS и Vampire.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240606/svo-1950983240.html

https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, воздушно-космические силы россии, дмитрий песков, украина, россия