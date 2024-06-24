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Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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13:18 24.06.2024 (обновлено: 13:40 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ
ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:18
2024-06-24T13:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
воздушно-космические силы россии
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами", — говорится в публикации.Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 176 украинских дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot, десять реактивных снарядов HIMARS и Vampire.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240606/svo-1950983240.html
https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, воздушно-космические силы россии, дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ

Минобороны: ВКС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами

© РИА НовостиИстребитель Су-35 на боевом задании в зоне спецоперации
Истребитель Су-35 на боевом задании в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 на боевом задании в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами", — говорится в публикации.
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Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили 176 украинских дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot, десять реактивных снарядов HIMARS и Vampire.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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