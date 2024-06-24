https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ
ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:18
2024-06-24T13:18
2024-06-24T13:40
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами", — говорится в публикации.Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 176 украинских дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot, десять реактивных снарядов HIMARS и Vampire.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240606/svo-1950983240.html
https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ
Минобороны: ВКС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами