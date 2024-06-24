https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html

Патриарх Кирилл принес соболезнования из-за терактов в Дербенте и Махачкале

Патриарх Кирилл принес соболезнования из-за терактов в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 24.06.2024

Патриарх Кирилл принес соболезнования из-за терактов в Дербенте и Махачкале

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T00:17

2024-06-24T00:17

2024-06-24T00:46

махачкала

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русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

религия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале. "Глубоко потрясен известием о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и мирные граждане, а также зверски убит православный священник - протоиерей Николай Котельников, сотрудники храма и синагоги. Мы видим, что враг не оставляет попыток разрушить межрелигиозный мир и согласие внутри нашего общества, намеренно выбирая в качестве мишеней для своих атак священные для верующих объекты. Его несомненная цель - разжечь огонь вражды, заронить семена ненависти и взаимного отчуждения. Неслучайно и то, что для осуществления дерзкого злодеяния выбран один из важнейших для православных верующих праздник Святой Троицы, что, безусловно, обличает дьявольскую сущность намерений террористов", - говорится в его соболезновании главе республики Сергею Меликову, опубликованном на сайте РПЦ. Он выразил надежду, что органы правопорядка и специальные ведомства приложат необходимые усилия для скорейшего и полного раскрытия данного преступления, и что виновные неотвратимо понесут заслуженное справедливое наказание. "Мое сердце страждет вместе с вами и вашей паствой. Глубоко скорблю в связи с гибелью в результате варварской террористической атаки клирика Махачкалинской епархии — протоиерея Николая Котельникова, принявшего смерть за имя Христово. Человеколюбивый и милостивый Господь да примет в небесных селениях душу своего преданного служителя и иных новопреставленных невинно убиенных, а всем скорбящим подаст утешение, крепость сил и мужество перед лицом испытания", - говорится в соболезновании патриарха архиепископу Махачкалинскому и Грозненском у Варлааму (Пономареву). В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/terakt-1954922199.html

https://ria.ru/20240623/dela-1954907642.html

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махачкала, дербент, россия, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале