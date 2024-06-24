https://ria.ru/20240624/smi-1955011345.html

ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости

ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости

Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем СМИ, в том числе РИА Новости, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:51

2024-06-24T11:51

2024-06-24T13:01

евросоюз

в мире

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем СМИ, в том числе РИА Новости, следует из публикации в официальном журнале ЕС."Ограничительные меры будут применяться к указанным организациям с 25 июня 2024 года", — говорится в документе.Речь идет о РИА Новости, "Известиях", "Российской газете" и Voice of Europe. В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это решение не будет препятствовать СМИ и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью. Тогда уточнялось, что фактически запрет начнет действовать не раньше 25 июня, так как потребуются дополнительные исполнительные решения Совета ЕС.Как заявляла РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, репрессивные меры в отношении российских СМИ не останутся без реакции со стороны Москвы. По ее словам, ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших это решение столицах стран сообщества.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html

https://ria.ru/20240213/frantsiya-1927151158.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии