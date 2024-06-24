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ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости - РИА Новости, 24.06.2024
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11:51 24.06.2024 (обновлено: 13:01 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/smi-1955011345.html
ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости
ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости
Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем СМИ, в том числе РИА Новости, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:51
2024-06-24T13:01
евросоюз
в мире
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем СМИ, в том числе РИА Новости, следует из публикации в официальном журнале ЕС."Ограничительные меры будут применяться к указанным организациям с 25 июня 2024 года", — говорится в документе.Речь идет о РИА Новости, "Известиях", "Российской газете" и Voice of Europe. В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это решение не будет препятствовать СМИ и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью. Тогда уточнялось, что фактически запрет начнет действовать не раньше 25 июня, так как потребуются дополнительные исполнительные решения Совета ЕС.Как заявляла РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, репрессивные меры в отношении российских СМИ не останутся без реакции со стороны Москвы. По ее словам, ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших это решение столицах стран сообщества.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html
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4.7
96
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евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Россия, Санкции в отношении России
ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости

ЕС утвердил запрет на доступ ко многим российским СМИ, включая РИА Новости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем СМИ, в том числе РИА Новости, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
"Ограничительные меры будут применяться к указанным организациям с 25 июня 2024 года", — говорится в документе.
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Речь идет о РИА Новости, "Известиях", "Российской газете" и Voice of Europe. В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это решение не будет препятствовать СМИ и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью. Тогда уточнялось, что фактически запрет начнет действовать не раньше 25 июня, так как потребуются дополнительные исполнительные решения Совета ЕС.
Как заявляла РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, репрессивные меры в отношении российских СМИ не останутся без реакции со стороны Москвы. По ее словам, ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших это решение столицах стран сообщества.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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