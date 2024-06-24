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Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.06.2024
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00:06 24.06.2024 (обновлено: 00:44 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.06.2024
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:06
2024-06-24T00:44
севастополь
россия
махачкала
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне для того, чтобы посеять панику и разобщить российский народ. "Теракты в Севастополе и Дагестане в Светлый праздник Святой Троицы - не могут быть совпадением. Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ России. Нелюди, напавшие на храмы, синагогу, священнослужителей, мирных граждан заслуживают самой суровой кары", - написал политик в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что те, кто стоит за террористами, направляет их, поставляет им оружие и дает индульгенцию на убийство женщин, стариков и детей, не должны избежать ответственности за свои преступления. "США и их европейские сателлиты, которые не могут смириться с фактическим поражением своих киевских марионеток на фронтах СВО, превратились в откровенных спонсоров государственного терроризма. Кровь жертв сегодняшних терактов также и на их руках", - добавил лидер ЛДПР. Парламентарий также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего восстановления. "Россию не запугать! Мы сильны и едины. И укрофашисты, и экстремисты ответят за все!", - написал депутат. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954934033.html
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html
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севастополь, россия, махачкала, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, русская православная церковь
Севастополь, Россия, Махачкала, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Русская православная церковь
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий

Слуцкий: теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне для того, чтобы посеять панику и разобщить российский народ.
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"Теракты в Севастополе и Дагестане в Светлый праздник Святой Троицы - не могут быть совпадением. Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ России. Нелюди, напавшие на храмы, синагогу, священнослужителей, мирных граждан заслуживают самой суровой кары", - написал политик в своем Telegram-канале.
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
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Вчера, 23:50
Слуцкий отметил, что те, кто стоит за террористами, направляет их, поставляет им оружие и дает индульгенцию на убийство женщин, стариков и детей, не должны избежать ответственности за свои преступления.
"США и их европейские сателлиты, которые не могут смириться с фактическим поражением своих киевских марионеток на фронтах СВО, превратились в откровенных спонсоров государственного терроризма. Кровь жертв сегодняшних терактов также и на их руках", - добавил лидер ЛДПР.
Парламентарий также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего восстановления.
"Россию не запугать! Мы сильны и едины. И укрофашисты, и экстремисты ответят за все!", - написал депутат.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте
Вчера, 22:55
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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СевастопольРоссияМахачкалаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФРусская православная церковь
 
 
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