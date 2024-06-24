https://ria.ru/20240624/sk-1955028832.html

Расследованием теракта в Дагестане займется центральный аппарат СК

Расследованием теракта в Дагестане займется центральный аппарат СК - РИА Новости, 24.06.2024

Расследованием теракта в Дагестане займется центральный аппарат СК

Расследованием уголовного дела о терактах в Дагестане займется центральный аппарат СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, сообщили РИА РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:31

2024-06-24T12:31

2024-06-24T13:24

происшествия

россия

дербент

махачкала

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Расследованием уголовного дела о терактах в Дагестане займется центральный аппарат СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."С учетом высокого общественного резонанса, а также необходимости обеспечения наиболее полного, оперативного и объективного расследования председателем СК РФ принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - сказали в ведомстве.В ведомстве подчеркнули, что Бастрыкин перед следствием поставил задачу детально восстановить картину произошедшего, установить лиц, причастных к организации террористических актов, и привлечь их к уголовной ответственности.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240624/putin-1955020052.html

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происшествия, россия, дербент, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные нападения в дербенте и махачкале