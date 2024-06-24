https://ria.ru/20240624/shveytsariya-1955146296.html

Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Швейцария внимательно следит за ситуацией после терактов в Дагестане и выразила соболезнования, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:49

2024-06-24T18:49

2024-06-24T18:49

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале

политика

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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Швейцария внимательно следит за ситуацией после терактов в Дагестане и выразила соболезнования, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани. "Швейцария внимательно следит за ситуацией (в России - ред.). Посольство Швейцарии в Москве разместило сообщение с соболезнованиями пострадавшим в своем аккаунте в соцсети X", - сказал он. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/rossiya-1955023909.html

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в мире, швейцария, россия, москва, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, политика