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Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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18:49 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/shveytsariya-1955146296.html
Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Швейцария внимательно следит за ситуацией после терактов в Дагестане и выразила соболезнования, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:49
2024-06-24T18:49
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политика
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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Швейцария внимательно следит за ситуацией после терактов в Дагестане и выразила соболезнования, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани. "Швейцария внимательно следит за ситуацией (в России - ред.). Посольство Швейцарии в Москве разместило сообщение с соболезнованиями пострадавшим в своем аккаунте в соцсети X", - сказал он. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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в мире, швейцария, россия, москва, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, политика
В мире, Швейцария, Россия, Москва, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Политика
Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане

МИД Швейцарии выразил соболезнования пострадавшим из-за терактов в Дагестане

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Швейцария внимательно следит за ситуацией после терактов в Дагестане и выразила соболезнования, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани.
"Швейцария внимательно следит за ситуацией (в России - ред.). Посольство Швейцарии в Москве разместило сообщение с соболезнованиями пострадавшим в своем аккаунте в соцсети X", - сказал он.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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