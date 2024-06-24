Шлем "Барс-Л" на испытаниях превзошел натовские образцы
"Ростех": шлем "Барс-Л" превзошел натовские образцы из композитных материалов
Титановый бронешлем "Барс-Л". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Шлем "Барс-Л" из титана на сравнительных испытаниях превзошел натовские образцы из композитных материалов, следует из видео испытаний, опубликованного "Ростехом" в рамках проекта "Наш краш".
В ролике демонстрируется стрельба по пяти образцам шлемов по стандартам Бр1 и Бр2. В числе образцов — российский титановый "Барс-Л", композитные образцы НАТО Pasgt и Ach и еще два шлема, представленных на рынке.
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По шлемам стреляли пулями 9х18 и 9х21 с дистанции пять метров с разных ракурсов: спереди, сзади, сверху и сбоку, также шлемы проверялись на пробитие щупом. Велась съемка высокоскоростной камерой. Все испытания без пробития выдержал только российский шлем. Второе место занял изготовленный по стандартам НАТО Ach.
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"Барс-Л" изготовлен из титана и имеет лучшую защиту, а по массе сопоставим с композитными шлемами НАТО — менее двух килограммов.
"Хотелось бы отметить наличие титана. В России его неограниченное количество — соответственно, у нас поле деятельности достаточно широкое", — сказал начальник отдела структурных схем защиты компании-разработчика НИИ стали Дмитрий Чумаченко, говоря о "Барс-Л".
По его словам, шлем изготовлен цельнотянутым из плиты титана, причем так, что его толщина по всей поверхности одинакова. Кроме пуль, титановая скорлупа шлема способна остановить все осколки ручной гранаты.
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