https://ria.ru/20240624/shlem-1955120055.html

Шлем "Барс-Л" на испытаниях превзошел натовские образцы

Шлем "Барс-Л" на испытаниях превзошел натовские образцы - РИА Новости, 24.06.2024

Шлем "Барс-Л" на испытаниях превзошел натовские образцы

Шлем "Барс-Л" из титана на сравнительных испытаниях превзошел натовские образцы из композитных материалов, следует из видео испытаний, опубликованного... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:27

2024-06-24T17:27

2024-06-24T19:11

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

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ростех

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Шлем "Барс-Л" из титана на сравнительных испытаниях превзошел натовские образцы из композитных материалов, следует из видео испытаний, опубликованного "Ростехом" в рамках проекта "Наш краш". В ролике демонстрируется стрельба по пяти образцам шлемов по стандартам Бр1 и Бр2. В числе образцов — российский титановый "Барс-Л", композитные образцы НАТО Pasgt и Ach и еще два шлема, представленных на рынке. По шлемам стреляли пулями 9х18 и 9х21 с дистанции пять метров с разных ракурсов: спереди, сзади, сверху и сбоку, также шлемы проверялись на пробитие щупом. Велась съемка высокоскоростной камерой. Все испытания без пробития выдержал только российский шлем. Второе место занял изготовленный по стандартам НАТО Ach. "Барс-Л" изготовлен из титана и имеет лучшую защиту, а по массе сопоставим с композитными шлемами НАТО — менее двух килограммов."Хотелось бы отметить наличие титана. В России его неограниченное количество — соответственно, у нас поле деятельности достаточно широкое", — сказал начальник отдела структурных схем защиты компании-разработчика НИИ стали Дмитрий Чумаченко, говоря о "Барс-Л". По его словам, шлем изготовлен цельнотянутым из плиты титана, причем так, что его толщина по всей поверхности одинакова. Кроме пуль, титановая скорлупа шлема способна остановить все осколки ручной гранаты.

https://ria.ru/20231002/obereg-1899825623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, нато, ростех, вооруженные силы рф