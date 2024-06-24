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Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
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Шоубиз
 
16:39 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html
Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС
Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выразил мнение, что Евросоюз включил его в санкционный список, потому что он русский. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:39
2024-06-24T16:39
шоубиз
евросоюз
санкции в отношении россии
новости культуры
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выразил мнение, что Евросоюз включил его в санкционный список, потому что он русский. "Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский", - написал артист в своем Telegram-канале. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
https://ria.ru/20240516/shaman-1946102714.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, новости культуры, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Евросоюз, Санкции в отношении России, Новости культуры, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Shaman заявил, что попал в санкционный список ЕС, потому что русский

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Певец SHAMAN. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выразил мнение, что Евросоюз включил его в санкционный список, потому что он русский.
"Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский", - написал артист в своем Telegram-канале.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
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ШоубизЕвросоюзСанкции в отношении РоссииНовости культурыSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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