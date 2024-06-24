https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html

Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.06.2024

Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выразил мнение, что Евросоюз включил его в санкционный список, потому что он русский. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:39

2024-06-24T16:39

2024-06-24T16:39

шоубиз

евросоюз

санкции в отношении россии

новости культуры

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выразил мнение, что Евросоюз включил его в санкционный список, потому что он русский. "Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский", - написал артист в своем Telegram-канале. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".

https://ria.ru/20240516/shaman-1946102714.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, санкции в отношении россии, новости культуры, shaman (ярослав дронов)