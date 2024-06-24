США заявили, что не знают, кто несет ответственность за удар по Севастополю
Госдеп: США не располагают оценками по ракетной атаке на Севастополь
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США не располагают оценками относительно того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю в минувшие выходные, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность", - сказал Миллер на брифинге.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.