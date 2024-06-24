Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что не знают, кто несет ответственность за удар по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 24.06.2024 (обновлено: 22:18 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955183210.html
США заявили, что не знают, кто несет ответственность за удар по Севастополю
США заявили, что не знают, кто несет ответственность за удар по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
США заявили, что не знают, кто несет ответственность за удар по Севастополю
США не располагают оценками относительно того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю в минувшие выходные, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:13
2024-06-24T22:18
в мире
севастополь
россия
украина
сергей лавров
сергей алейник
нато
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США не располагают оценками относительно того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю в минувшие выходные, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность", - сказал Миллер на брифинге. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ru/20240624/nebenzya-1955183071.html
https://ria.ru/20240624/peskov-1955018783.html
севастополь
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, севастополь, россия, украина, сергей лавров, сергей алейник, нато, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, Севастополь, Россия, Украина, Сергей Лавров, Сергей Алейник, НАТО, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
США заявили, что не знают, кто несет ответственность за удар по Севастополю

Госдеп: США не располагают оценками по ракетной атаке на Севастополь

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США не располагают оценками относительно того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю в минувшие выходные, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность", - сказал Миллер на брифинге.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Небензя рассказал о роли США в атаке ВСУ на Севастополь
Вчера, 22:05
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю
Вчера, 12:17
 
В миреСевастопольРоссияУкраинаСергей ЛавровСергей АлейникНАТООбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала