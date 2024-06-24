https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955155460.html

Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших из Севастополя

Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших из Севастополя - РИА Новости, 24.06.2024

Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших из Севастополя

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:11

2024-06-24T19:11

2024-06-24T19:45

россия

севастополь

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

ил-76

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955091797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57392fca6a77f9b435e008d4c6919657.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в подмосковном "Жуковском". Спецборт доставил 22 человека, из которых 12 детей. В полете пострадавших сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", - говорится в сообщении. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html

россия

севастополь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя 2024-06-24T19:11 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, севастополь, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия