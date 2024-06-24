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Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших из Севастополя - РИА Новости, 24.06.2024
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19:11 24.06.2024 (обновлено: 19:45 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955155460.html
Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших из Севастополя
Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших из Севастополя - РИА Новости, 24.06.2024
Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших из Севастополя
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:11
2024-06-24T19:45
россия
севастополь
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
ил-76
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в подмосковном "Жуковском". Спецборт доставил 22 человека, из которых 12 детей. В полете пострадавших сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", - говорится в сообщении. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
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Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя
Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя
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россия, севастополь, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Россия, Севастополь, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших из Севастополя

Спецборт МЧС Ил-76 доставил в Москву пострадавших из Севастополя

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в подмосковном "Жуковском". Спецборт доставил 22 человека, из которых 12 детей. В полете пострадавших сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", - говорится в сообщении.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
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РоссияСевастопольМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасИл-76Обстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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