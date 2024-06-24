https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955131398.html
Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной
Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной - РИА Новости, 24.06.2024
Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной
Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:01
2024-06-24T18:01
2024-06-24T18:02
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. "Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака - в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединённых Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", - сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Министр подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляют украинскому режиму, "не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности". Лавров находится с официальным визитом в Минске 24-25 июня. У министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также главой МИД Сергеем Алейником.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной
Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
"Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака - в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединённых Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", - сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
Министр подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляют украинскому режиму, "не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности".
Лавров находится с официальным визитом в Минске
24-25 июня. У министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
, а также главой МИД Сергеем Алейником.