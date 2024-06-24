https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955131398.html

Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной

Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной - РИА Новости, 24.06.2024

Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной

Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:01

2024-06-24T18:01

2024-06-24T18:02

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974040_0:83:3132:1844_1920x0_80_0_0_15d302a86462a9dc01f1e1f9a1864cb3.jpg

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. "Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака - в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединённых Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", - сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Министр подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляют украинскому режиму, "не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности". Лавров находится с официальным визитом в Минске 24-25 июня. У министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также главой МИД Сергеем Алейником.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, севастополь, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, обстрел севастополя ракетами atacms