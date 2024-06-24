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Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 24.06.2024 (обновлено: 18:02 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955131398.html
Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной
Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной - РИА Новости, 24.06.2024
Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной
Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:01
2024-06-24T18:02
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
украина
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. "Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака - в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединённых Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", - сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Министр подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляют украинскому режиму, "не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности". Лавров находится с официальным визитом в Минске 24-25 июня. У министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также главой МИД Сергеем Алейником.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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происшествия, севастополь, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Украина, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной

Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
"Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака - в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединённых Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", - сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
Министр подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляют украинскому режиму, "не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности".
Лавров находится с официальным визитом в Минске 24-25 июня. У министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также главой МИД Сергеем Алейником.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАУкраинаОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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