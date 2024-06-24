В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю
Депутат Ивлев: тупая отмазка Подоляка от удара по Севастополю не прокатит
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка отмазать киевский режим и его вашингтонских кураторов от удара по Севастополю не прокатит.
Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей.
"Испугавшийся ответственности за злодейский удар по детям и женщинам на пляжах Севастополя Михаил Подоляк пытается отмазать нацистский киевский режим и его вашингтонских кураторов. Но отмазка Подоляка тупая и не прокатит. Киевский режим убивает мирных граждан в Крыму. За все злодеяния придется отвечать по полной. И ждать осталось недолго. А в Крыму была, есть и будет мирная российская жизнь", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Крым - это не военный полигон и не бомбосклад, а, прежде всего, санатории и пансионаты, детский центр "Артек", детские оздоровительные лагеря, лечебные грязи для инвалидов-спинальников и целебный воздух для лёгочников.
"В поездах и автобусах едут бабушки с внуками, по Крымскому мосту не идет военная техника и большегрузы, только автобусы с отдыхающими и легковые автомобили. Да, Крым укреплен, но только для того, чтобы террористы-бандеровцы и азовцы не разгуливали по набережной Ялты и Феодосии, не убивали мирных граждан Крыма, которых они уже приговорили после 16 марта 2014 года", - сказал депутат.
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".