https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955128204.html

В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю

В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024

В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка отмазать РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:50

2024-06-24T17:50

2024-06-24T17:50

севастополь

россия

украина

михаил подоляк

леонид ивлев

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка отмазать киевский режим и его вашингтонских кураторов от удара по Севастополю не прокатит. Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей. "Испугавшийся ответственности за злодейский удар по детям и женщинам на пляжах Севастополя Михаил Подоляк пытается отмазать нацистский киевский режим и его вашингтонских кураторов. Но отмазка Подоляка тупая и не прокатит. Киевский режим убивает мирных граждан в Крыму. За все злодеяния придется отвечать по полной. И ждать осталось недолго. А в Крыму была, есть и будет мирная российская жизнь", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Крым - это не военный полигон и не бомбосклад, а, прежде всего, санатории и пансионаты, детский центр "Артек", детские оздоровительные лагеря, лечебные грязи для инвалидов-спинальников и целебный воздух для лёгочников. "В поездах и автобусах едут бабушки с внуками, по Крымскому мосту не идет военная техника и большегрузы, только автобусы с отдыхающими и легковые автомобили. Да, Крым укреплен, но только для того, чтобы террористы-бандеровцы и азовцы не разгуливали по набережной Ялты и Феодосии, не убивали мирных граждан Крыма, которых они уже приговорили после 16 марта 2014 года", - сказал депутат. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. 2024-06-24T17:50 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, россия, украина, михаил подоляк, леонид ивлев, владимир зеленский, артек, оон