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В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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17:50 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955128204.html
В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю
В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка отмазать РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:50
2024-06-24T17:50
севастополь
россия
украина
михаил подоляк
леонид ивлев
владимир зеленский
артек
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка отмазать киевский режим и его вашингтонских кураторов от удара по Севастополю не прокатит. Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей. "Испугавшийся ответственности за злодейский удар по детям и женщинам на пляжах Севастополя Михаил Подоляк пытается отмазать нацистский киевский режим и его вашингтонских кураторов. Но отмазка Подоляка тупая и не прокатит. Киевский режим убивает мирных граждан в Крыму. За все злодеяния придется отвечать по полной. И ждать осталось недолго. А в Крыму была, есть и будет мирная российская жизнь", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Крым - это не военный полигон и не бомбосклад, а, прежде всего, санатории и пансионаты, детский центр "Артек", детские оздоровительные лагеря, лечебные грязи для инвалидов-спинальников и целебный воздух для лёгочников. "В поездах и автобусах едут бабушки с внуками, по Крымскому мосту не идет военная техника и большегрузы, только автобусы с отдыхающими и легковые автомобили. Да, Крым укреплен, но только для того, чтобы террористы-бандеровцы и азовцы не разгуливали по набережной Ялты и Феодосии, не убивали мирных граждан Крыма, которых они уже приговорили после 16 марта 2014 года", - сказал депутат. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
севастополь
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"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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севастополь, россия, украина, михаил подоляк, леонид ивлев, владимир зеленский, артек, оон
Севастополь, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Леонид Ивлев, Владимир Зеленский, Артек, ООН
В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю

Депутат Ивлев: тупая отмазка Подоляка от удара по Севастополю не прокатит

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка отмазать киевский режим и его вашингтонских кураторов от удара по Севастополю не прокатит.
Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей.
"Испугавшийся ответственности за злодейский удар по детям и женщинам на пляжах Севастополя Михаил Подоляк пытается отмазать нацистский киевский режим и его вашингтонских кураторов. Но отмазка Подоляка тупая и не прокатит. Киевский режим убивает мирных граждан в Крыму. За все злодеяния придется отвечать по полной. И ждать осталось недолго. А в Крыму была, есть и будет мирная российская жизнь", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Крым - это не военный полигон и не бомбосклад, а, прежде всего, санатории и пансионаты, детский центр "Артек", детские оздоровительные лагеря, лечебные грязи для инвалидов-спинальников и целебный воздух для лёгочников.
"В поездах и автобусах едут бабушки с внуками, по Крымскому мосту не идет военная техника и большегрузы, только автобусы с отдыхающими и легковые автомобили. Да, Крым укреплен, но только для того, чтобы террористы-бандеровцы и азовцы не разгуливали по набережной Ялты и Феодосии, не убивали мирных граждан Крыма, которых они уже приговорили после 16 марта 2014 года", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Водитель автобуса, который вывозил людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ
Вчера, 08:26
 
СевастопольРоссияУкраинаМихаил ПодолякЛеонид ИвлевВладимир ЗеленскийАртекООН
 
 
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