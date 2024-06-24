https://ria.ru/20240624/krym-1955049941.html

В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно

В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно - РИА Новости, 24.06.2024

В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:36

2024-06-24T13:36

2024-06-24T13:36

специальная военная операция на украине

севастополь

украина

россия

михаил подоляк

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. "В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"… Крым - это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей", - написал Подоляк в своем Telegram-канале. ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

украина

россия

республика крым

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Кирилл Волков

севастополь, украина, россия, михаил подоляк, республика крым, безопасность