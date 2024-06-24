https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955073134.html

Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе

Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил варварский ракетный удар по мирным... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:58

2024-06-24T14:58

2024-06-24T15:07

севастополь

в мире

специальная военная операция на украине

касым-жомарт токаев

владимир путин

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля."Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Путин поблагодарил его за слова поддержки.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, обстрел севастополя ракетами atacms