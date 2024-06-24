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Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 24.06.2024 (обновлено: 15:07 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955073134.html
Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе
Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил варварский ракетный удар по мирным... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:58
2024-06-24T15:07
севастополь
в мире
специальная военная операция на украине
касым-жомарт токаев
владимир путин
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля."Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Путин поблагодарил его за слова поддержки.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, В мире, Специальная военная операция на Украине, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе

Кремль: Токаев осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Путин поблагодарил его за слова поддержки.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВ миреКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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