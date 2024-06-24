Токаев осудил ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе
Кремль: Токаев осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Путин поблагодарил его за слова поддержки.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
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