https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955063516.html

Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ

Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ - РИА Новости, 24.06.2024

Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ

Российская сторона намерена поднять тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ, который пройдет 4 июля, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:22

2024-06-24T14:22

2024-06-24T14:22

севастополь

россия

обсе

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Российская сторона намерена поднять тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ, который пройдет 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации. "Российская сторона намерена поднять тему ударов по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ", - отметили в постпредстве, уточнив, что ближайший постоянный совет организации пройдет 4 июля. Как сообщалось ранее, ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955035702.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034602.html

севастополь

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севастополь, россия, обсе, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms