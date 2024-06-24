Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955063516.html
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ - РИА Новости, 24.06.2024
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ
Российская сторона намерена поднять тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ, который пройдет 4 июля, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:22
2024-06-24T14:22
севастополь
россия
обсе
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Российская сторона намерена поднять тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ, который пройдет 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации. "Российская сторона намерена поднять тему ударов по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ", - отметили в постпредстве, уточнив, что ближайший постоянный совет организации пройдет 4 июля. Как сообщалось ранее, ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955035702.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034602.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73cc6a28d11672380c52d32228e37ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, обсе, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ

Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ 4 июля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Российская сторона намерена поднять тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ, который пройдет 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации.
«
"Российская сторона намерена поднять тему ударов по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ", - отметили в постпредстве, уточнив, что ближайший постоянный совет организации пройдет 4 июля.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений, заявили в МИД
12:47
Как сообщалось ранее, ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией
12:41
 
СевастопольРоссияОБСЕВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала