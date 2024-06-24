https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955063516.html
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ - РИА Новости, 24.06.2024
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ
Российская сторона намерена поднять тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ, который пройдет 4 июля, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:22
2024-06-24T14:22
2024-06-24T14:22
севастополь
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обсе
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Российская сторона намерена поднять тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ, который пройдет 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации. "Российская сторона намерена поднять тему ударов по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ", - отметили в постпредстве, уточнив, что ближайший постоянный совет организации пройдет 4 июля. Как сообщалось ранее, ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955035702.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034602.html
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севастополь, россия, обсе, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ
Россия намерена поднять тему удара по Севастополю на постсовете ОБСЕ 4 июля