https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034602.html

Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией

Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией - РИА Новости, 24.06.2024

Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал удар украинских сил по пляжу в Севастополе эскалацией и заявил, что НАТО хочет развязать тотальную... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:41

2024-06-24T12:41

2024-06-24T13:28

севастополь

франция

нато

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал удар украинских сил по пляжу в Севастополе эскалацией и заявил, что НАТО хочет развязать тотальную войну. "Вчерашний украинский удар по мирным жителям в Севастополе на многолюдном пляже в Крыму, в результате которого погибли несколько человек, в том числе двое детей, является ужасной эскалацией! ...Ястребы НАТО хотят тотальной войны, и ни один из трёх блоков-кандидатов на выборах в парламент (Франции – ред.) об этом не говорит", - написал он на своей странице в соцсети X.Филиппо указал на то, что нанесение такого удара стало возможным из-за поставок Киеву американских ракет ATACMS, оснащенных "очень разрушительными" осколочными боевыми частями. На этом фоне политик призвал прекратить все поставки Украине и выйти из НАТО. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

франция

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севастополь, франция, нато, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms