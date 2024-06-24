Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 24.06.2024 (обновлено: 13:28 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034602.html
Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией
Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией - РИА Новости, 24.06.2024
Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал удар украинских сил по пляжу в Севастополе эскалацией и заявил, что НАТО хочет развязать тотальную... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:41
2024-06-24T13:28
севастополь
франция
нато
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал удар украинских сил по пляжу в Севастополе эскалацией и заявил, что НАТО хочет развязать тотальную войну. &quot;Вчерашний украинский удар по мирным жителям в Севастополе на многолюдном пляже в Крыму, в результате которого погибли несколько человек, в том числе двое детей, является ужасной эскалацией! ...Ястребы НАТО хотят тотальной войны, и ни один из трёх блоков-кандидатов на выборах в парламент (Франции – ред.) об этом не говорит&quot;, - написал он на своей странице в соцсети X.Филиппо указал на то, что нанесение такого удара стало возможным из-за поставок Киеву американских ракет ATACMS, оснащенных "очень разрушительными" осколочными боевыми частями. На этом фоне политик призвал прекратить все поставки Украине и выйти из НАТО. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, франция, нато, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Франция, НАТО, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией

Французский политик Филиппо назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал удар украинских сил по пляжу в Севастополе эскалацией и заявил, что НАТО хочет развязать тотальную войну.
«

"Вчерашний украинский удар по мирным жителям в Севастополе на многолюдном пляже в Крыму, в результате которого погибли несколько человек, в том числе двое детей, является ужасной эскалацией! ...Ястребы НАТО хотят тотальной войны, и ни один из трёх блоков-кандидатов на выборах в парламент (Франции – ред.) об этом не говорит", - написал он на своей странице в соцсети X.

Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю
03:14
Филиппо указал на то, что нанесение такого удара стало возможным из-за поставок Киеву американских ракет ATACMS, оснащенных "очень разрушительными" осколочными боевыми частями. На этом фоне политик призвал прекратить все поставки Украине и выйти из НАТО.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
Вчера, 21:16
 
СевастопольФранцияНАТОВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала