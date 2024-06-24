https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955020531.html

Путин находится на постоянной связи с силовым блоком и медиками в Дагестане

Путин находится на постоянной связи с силовым блоком и медиками в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Путин находится на постоянной связи с силовым блоком и медиками в Дагестане

Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с силовым блоком и медиками по ситуации в Дагестане, работа в таком режиме будет продолжаться,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:21

2024-06-24T12:21

2024-06-24T12:23

россия

дербент

махачкала

дмитрий песков

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с силовым блоком и медиками по ситуации в Дагестане, работа в таком режиме будет продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент, я еще раз повторяю, и вчера и сегодня он находится на постоянной связи и с силовым блоком, и с медиками с нашими, с Минздравом, дает все необходимые получения. Это первое. И конечно же, эта работа, она эти дни будет в постоянном режиме продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент России Владимир Путин собрать совещание Совета безопасности по теракту в Дагестане. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

россия

дербент

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россия, дербент, махачкала, дмитрий песков, вооруженные нападения в дербенте и махачкале