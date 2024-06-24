https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954964052.html

Пляжи в Севастополе остаются в оцеплении до особого распоряжения

Пляжи в Севастополе остаются в оцеплении до особого распоряжения - РИА Новости, 24.06.2024

Пляжи в Севастополе остаются в оцеплении до особого распоряжения

Пляжи, попавшие под ракетную атаку ВСУ в Севастополе, находятся в оцеплении до особого распоряжения, сообщила РИА Новости советник губернатора города Анастасия... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:22

2024-06-24T09:22

2024-06-24T09:22

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954879390_116:451:2955:2048_1920x0_80_0_0_9cb7843ded08cba5c36f252e606f578b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Пляжи, попавшие под ракетную атаку ВСУ в Севастополе, находятся в оцеплении до особого распоряжения, сообщила РИА Новости советник губернатора города Анастасия Преловская. "Пляжи остаются в оцеплении до особого распоряжения", - сказала Преловская. При этом, по ее словам, в результате падения осколков сбитых ракет в других частях города 23 июня было зафиксировано семь возгораний, пострадавших нет. "Все оперативно локализованы, часть еще до приезда пожарных", - сказала Преловская. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html

https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms