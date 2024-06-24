https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954964052.html
Пляжи в Севастополе остаются в оцеплении до особого распоряжения
Пляжи в Севастополе остаются в оцеплении до особого распоряжения - РИА Новости, 24.06.2024
Пляжи в Севастополе остаются в оцеплении до особого распоряжения
Пляжи, попавшие под ракетную атаку ВСУ в Севастополе, находятся в оцеплении до особого распоряжения, сообщила РИА Новости советник губернатора города Анастасия... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:22
2024-06-24T09:22
2024-06-24T09:22
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Пляжи, попавшие под ракетную атаку ВСУ в Севастополе, находятся в оцеплении до особого распоряжения, сообщила РИА Новости советник губернатора города Анастасия Преловская. "Пляжи остаются в оцеплении до особого распоряжения", - сказала Преловская. При этом, по ее словам, в результате падения осколков сбитых ракет в других частях города 23 июня было зафиксировано семь возгораний, пострадавших нет. "Все оперативно локализованы, часть еще до приезда пожарных", - сказала Преловская. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Пляжи в Севастополе остаются в оцеплении до особого распоряжения
Советник губернатора Севастополя Преловская: пляжи в городе остаются в оцеплении